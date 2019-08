Hrvaška je precej poostrila kazni za prometne prekrške. Foto: Reuters

Hrvaška turistična organizacija je pred dnevi objavila podatke o prihodih in prenočitvah turistov v juliju. Kljub slabši turistični sezoni pri sosedih je bilo letos julija malenkost več slovenskih prenočitev v primerjavi z letom 2018 (421.840 julija 2019; 421.636 julija 2018)

Ker se večina Slovencev na počitnice na Hrvaško odpravlja z lastnim prevozom, avtomobili, motorji, avtodomi …, je od letošnjega avgusta na Hrvaškem priporočljiva še nekoliko večja previdnost pri vožnji, saj so na Hrvaškem precej poostrili kazni za prometne prekrške. Za osem najhujših prometnih prekrškov so podvojili denarne kazni, ki zdaj znašajo tudi do 20.000 kun (2700 evrov).

Gre za vožnjo v nasprotno ali prepovedano smer, prekoračitev dovoljene hitrosti v naselju za več kot 50 kilometrov na uro, namerno nespoštovanje rdeče luči na semaforju, zavračanje preizkusa psihofizičnega stanja, vožnjo pod vplivom alkohola in mamil nad 1,5 promila, zavračanje testiranja voznikov na alkohol in mamila ter vožnjo pred pridobitvijo vozniškega dovoljenja ali v času, ko je vozniško dovoljenje vozniku začasno odvzeto ali ukinjeno.

Za najpogostejše prekrške, katerih posledice so hude poškodbe in velika gmotna škoda, pa so se denarne kazni zvišale z dosedanjih od 5000 do 15.000 kun (od 676 do 2028 evrov) na od 10.000 do 20.000 kun (od 1352 do 2700 evrov).

Izrečene kazni do 3200 evrov

V tednu dni, odkar velja novi hrvaški zakon o varnosti v cestnem prometu, so poročanju hrvaških medijev že izrekli nekaj najvišjih kazni. Hrvaška policija je v Koprivnici prejšnji konec tedna ujela tri voznike, sicer povratnike, ki bodo plačali od 13.300 do 24.000 kun kazni (od 1700 do 3200 evrov).

V soboto so pred sodnika za prekrške privedli 20-letnika, ki je dan prej brez izpita, z neregistriranim in nezavarovanim avtomobilom povzročil prometno nesrečo. Bil je tudi pod vplivom alkohola, saj so mu namerili 1,23 promila alkohola. Sodnik mu je izrekel pogojno kazen 15 dni zapora s preizkusno dobo devetih mesecev, 13.300 kun (1700 evrov) denarne kazni in prepoved vožnje za šest mesecev.

Prav tako so v soboto pred sodnika za prekrške privedli 50-letnega voznika, ki so ga ponoči ujeli za volanom s kar 2,69 promila alkohola v izdihanem zraku. Vozil pa je tudi v obdobju, ko mu je bilo vozniško dovoljenje že odvzeto. Sodnik ga je kaznoval s 24.000 kunami kazni (3200 evri) in mu prepovedal vožnjo za 24 mesecev.

V nedeljo pa je prekrškovni del sodišča v Koprivnici obravnaval še 21-letnika, ki je noč pred tem vozil pod močnim vplivom alkohola. Namerili so mu 2,08 promila alkohola v krvi. Dobil je pogojno kazen zapora 15 dni s preizkusno dobo enega leta in polletno prepoved vožnje.

Nove hrvaške prometne kazni so usmerjene predvsem proti vztrajnim kršilcem predpisov. Voznik, ki bo v treh letih dvakrat ponovil katerega od osmih najhujših prometnih prekrškov, bo ostal brez vozniškega dovoljenja za najmanj šest mesecev. Za vsak naslednji tovrstni prekršek pa sledi odvzem vozniškega dovoljenja še za najmanj leto dni.

Zvišale so se tudi druge kazni. S 500 na 1000 kun (s 67 na 135 evrov) so se zvišale tudi kazni za neuporabo varnostnega pasu, nepravilnega prevoza otrok in nepravilno uporabo mobilnega telefona med vožnjo.