Ni znano, za preizkus kakšnega orožja je šlo. Foto: EPA

Eksplodiral je raketni motor, ruska državna jedrska agencija Rosatom pa je po nesreči sporočila, da je šlo za preizkus motorja na jedrski pogon. Dodatnih tehničnih podrobnosti agencija ni razkrila, poroča BBC.

Eksploziji je sledil 40-minutni porast sevanja v mestu Severodvinsk, oddaljenem okoli 40 kilometrov od poligona Njonoksa. A tudi višja raven sevanja naj ne bi bila zadostna za radiacijsko bolezen.

Umrli znanstveniki so bili pokopani v Sarovu, zaprtem mestu okoli 373 kilometrov vzhodno od Moskve, kjer proizvajajo jedrske konice. Še trije inženirji so bili ranjeni, zdaj pa so v bolnišnici, je sporočil Rosatom.

Strokovnjaki v Rusiji in na Zahodu pravijo, da je bil preizkus najverjetneje povezan z raketo 9M730 Burevestnik, ki jo je predsednik Vladimir Putin ruskemu parlamentu predstavil marca lani. Nato je raketo poimenoval SSC-X-9 Skyfall.

Novo vlaganje v jedrski pogon

Mark Galeotti, vodilni analitik za Rusijo in raziskovalec na britanskem inštitutu Rusi, je dejal, da predstavlja jedrski pogon hude izzive. Med drugim obstaja tveganje, da raketa povsod izpušča radioaktivne izpuste, je dejal za BBC. Ti sistemi imajo po njegovih besedah izvor v sovjetskih časih, nato pa so jih umaknili in začeli vanje spet vlagati.

Jedrski pogon omenjene rakete bi ji po Putinovih besedah zagotovil "neomejen" doseg. A v nedavnem incidentu bi lahko šlo tudi za eksplozijo drugega orožja, enako zmožnega nositi jedrsko konico, in sicer za novo protiladijsko manevrirno raketo dolgega dosega Zircon, ki lahko, kot pravi ruska vojska, leti osemkrat hitreje od zvoka, ali pa za novo podvodno plovilo brez posadke Pozejdon, ki se ga izstreli iz podmornice.

Valentin Kostjukov, višji uslužbenec Rosatoma, ki vodi jedrski center Sarov, je umrle znanstvenike označil za "elitne strokovnjake" in "junake", ki da so vedeli za nevarnosti. Dejal je, da gre za Alekseja Vjušina, Jevgenija Korotajeva, Vjačeslava Lipševa, Sergeja Pičugina in Vladislava Janovskega.

Obrambno ministrstvo je sprva sporočilo, da je eksplodiral motor na tekoče gorivo in da sta umrla dva človeka.

Nato so sporočili, da je šlo za motor na jedrski pogon. Inženirji naj bi že končali preizkus, nato pa naj bi nenadoma zagorelo in motor je eksplodiral, zaradi česar je žrtve vrglo v morje, sporoča Rosatom.

Zaradi novic o porastu sevanja so tamkajšnji prebivalci začeli na veliko kupovati jod, ki ponuja določeno zaščito pred njim.

Norveški novičarski portal Barents Observer je poročal, da je v bližino kraja nesreče 9. avgusta priplula ruska ladja za radioaktivni tovor Serebrjanka. Pojavljajo se ugibanja, da je naloga ladje pobrati radioaktivne odpadke ob morebitni nesreči.