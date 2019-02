Varnostne konference v Münchnu se udeležujejo številni visoki državni predstavniki. Foto: EPA

Vršilec dolžnosti ameriškega obrambnega ministra Patrick Shanahan je dejal, da si ZDA želijo podporo v boju proti t. i. Islamski državi (IS) tudi v drugih regijah, ne samo v Iraku in Siriji. Poudaril je Afganistan, Filipine in Sahel.

Zagotovil je, da bodo ZDA po umiku svojih vojakov iz Sirije še naprej podpirale svoje partnerje v regiji v boju proti islamskim skrajnežem, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Nemška obrambna ministrica Ursula von der Leyen pa je poudarila, da se narava grožnje, ki nastaja iz IS-ja, spreminja, zdaj ko je skupina izgubila skoraj vse ozemlje v Iraku in Siriji. "Dejstvo je, da se obraz IS-ja spreminja, zateka se v ilegalo in tam gradi mreže, ki so del globalne organizacijske strukture," je dejala ministrica.

München: Ogrožena obstoječa svetovna ureditev

Slovenski predsednik Borut Pahor je na konferenci predstavil priprave na vrh pobude Treh morij, ki ga bo letos gostila Slovenija. V svojem govoru je spomnil na "komunistične režime" in "železno zaveso".



"Po padcu komunističnih režimov in železne zavese moramo vzpostaviti trdno demokracijo, vladavino prava in socialno tržno ekonomijo. Odpraviti moramo razvojni zaostanek za zahodnim delom Evrope. Zaradi izkušnje večine držav s članstvom v varšavskem bloku so posebej občutljive tudi na varnostna tveganja, ki prihajajo z vzhoda," je dejal Pahor.



Dodal je, da je pobuda Tri morja "še na začetku razvoja". "Kot privrženec močne in združene Evrope jo vidim kot oporo in ne kot prepreko vseevropskemu sodelovanju," je pojasnil.

Stoltenberg poudaril dialog z Rusijo

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je ob začetku konference poudaril pomen dialoga z Rusijo. "Pomembno je, da se srečujemo in razpravljamo o težkih vprašanjih, kot je kršitev pogodbe INF," je dejal. "Dialog je vedno pomemben, zlasti ko so napetosti tako velike, kot je danes."

Ponovil je, da je pogodbo o omejitvi jedrskih raket srednjega dosega INF, od katere so ZDA odstopile, češ da jo je Rusija kršila, še mogoče ohraniti.

Stoltenberg in ruski zunanji minister Sergej Lavrov sta ob robu konference govorila o jedrski pogodbi INF, a srečanje po Stoltenbergovih besedah ni prineslo napredka. "Z ruske strani ni bilo novih znakov," je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA povedal generalni sekretar Nata.

Po mnenju Nata Rusija pogodbo krši z nameščanjem novih raket srednjega dosega SSC-8, ki lahko imajo jedrsko konico, jih je težko zaznati, so mobilne in lahko dosežejo evropska mesta, zato te kršitve vzbujajo veliko zaskrbljenost, je opozoril Stoltenberg.

Ob očitkih o ruskih kršitvah so ZDA v začetku februarja s podporo zaveznic v Natu objavile odstop od pogodbe INF, ki sta jo leta 1987 podpisala tedanji ameriški predsednik Ronald Reagan in zadnji voditelj Sovjetske zveze Mihail Gorbačov.

Odstop ZDA od pogodbe, ki prepoveduje jedrske rakete z dosegom od 500 do 5.500 kilometrov, se bo udejanjil v začetku avgusta.

Številna in visoka udeležba

Dogodka se udeležuje najmanj 35 predsednikov držav, 50 zunanjih ministrov in 30 obrambnih. Med njimi sta tudi slovenska ministra Miro Cerar in Karl Erjavec.

Iz ZDA se poleg vršilca dolžnosti obrambnega ministra konference udeležujeta tudi podpredsednik Mike Pence in zunanji minister Mike Pompeo. Na konferenco sta prišla tudi Lavrov in visoki kitajski partijski funkcionar Jang Džieči.

Kot so sporočili z ruskega zunanjega ministrstva, uradni pogovori z ameriško delegacijo v Münchnu niso predvideni.

Na konferenci bodo sicer razpravljali o številnih aktualnih temah, od razmer v Ukrajini, Siriji, Afganistanu in Venezueli do severnokorejskega in iranskega vprašanja.