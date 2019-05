Foto: Reuters

Gre za zadnjo ofenzivo ultrakonservativne struje proti papežu, ki mu očitajo vse od njegove popustljivosti do ločencev do strpnosti, ko gre za versko raznolikost.

Najvidnejši član skupine je oče Aidan Nichols, 70-letni britanski duhovnik iz reda dominikancev, avtor številnih knjig in eden najbolj priznanih teologov iz angleško govorečega sveta.

"Tega ukrepa se poslužujemo kot skrajnega sredstva, da bi se tako odzvali na vse večjo škodo, ki jo povzročajo besede in dejanja papeža Frančiška, zaradi katerih se je Katoliška cerkev znašla v eni največjih kriz v zgodovini," pišejo v odprtem pismu.

Pismo napada papeža, ker naj bi domnevno omehčal stališče Cerkve do vrste tem. Menijo, da ni bil dovolj oster do splava, da kaže preveč razumevanja do homoseksualcev in da preveč sprejema protestante in muslimane.

Polarizacija v Cerkvi

20 strani dolgo pismo je objavila LifeSiteNews, konservativna katoliška spletna stran, ki pogosto služi kot platforma za napade na papeža. Lani so objavili dokument nekdanjega vatikanskega veleposlanika v Washingtonu, nadškofa Carla Marie Vigana, ki poziva papeža k odstopu.

Pismo poziva bralce, naj se pridružijo spletni peticiji k označitvi papeža za krivoverca, škofe pa, da "nemudoma" naslovijo "papeževo pripadnost krivoverstvu" in papeža pozovejo, naj se omenjenemu krivoverstvu odreče.

Odločitve, ali je določeni član Cerkve krivoverec ali ne, je naloga vatikanske kongregacije za nauk vere.

Massimo Faggioli, ugledni profesor historične teologije na univerzi Villanova v ZDA, pravi, da je pismo zgled skrajne polarizacije znotraj Cerkve.

"Na eni strani opažamo široko razmahnjeno podporo, ki jo papež Frančišek uživa po svetu, na drugi pa majhno obrobno skupino skrajnežev, ki ga skušajo prikazati kot krivoverca. Težava je, da najdemo le malo legitimne, konstruktivne kritike pontifikata papeža Frančiška in njegove teologije," je povedal za Reuters.