Lukašenko, ki ga označujejo tudi "zadnji diktator v Evropi", je predsednik Belorusije že 25 let. Foto: Reuters

Leta 2016 je EU odpravil večino sankcij proti Belorusiji, ki so veljale od leta 2004. Odpravili so jih, potem ko je Lukašenko izpustil več političnih zapornikov in prevzel vlogo v reševanju ukrajinske krize.

Potem so se začeli odnosi med Belorusijo in EU-jem počasi tajati in izboljševati. "Pomemben del tega razvoja dogodkov je tudi ta obisk," je ocenil Van der Bellen. Avstrijski predsednik je pojasnil še, da se je o obisku Lukašenka pogovoril tudi z drugimi članicami EU-ja.

"Preden dajete ocene, se zapeljite v Belorusijo"

Za Lukašenkov obisk je vladalo precejšnje zanimanje medijev, beloruski predsednik pa jim je pojasnjeval predvsem, da predstave o njegovi državi ne ustrezajo realnosti.

"Preden dajete ocene, se raje zapeljite v Belorusijo. Smo odprta država. Državljani iz okoli 80 držav lahko vstopijo brez vizuma v to avtoritarno Belorusijo," je dejal.

Medije je zanimalo predvsem stanje človekovih pravic v Belorusiji, a je Lukašenko tovrstna vprašanja zavrnil bolj ali manj s posmehom. "Vaše vprašanje je zelo tradicionalno, poleg tega nima več veliko stika z realnostjo. Ampak razumem, da morate tu nekoliko protestirati," je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA Lukašenko odgovoril na novinarsko vprašanje.

Na vprašanje glede smrtne kazni, ki jo Belorusija kot edina evropska država še vedno izvaja, pa je Lukašenko dejal, da je "treba poznati mnenje ljudi". Dejal je, da se v Avstriji ne ve, kakšno mnenje imajo ljudje glede tega vprašanja, podobno pa da je tudi drugod po Evropi. Poudaril je, da so se leta 1996 ljudje v Belorusiji na referendumu z veliko večino izrekli proti odpravi smrtne kazni.

Pojasnil je sicer, da so glede tega vprašanja z EU-jem sklenili časovni načrt, ki ga izvajajo. Vsako hitenje pa bi bilo po njegovih besedah škodljivo. Opozoril pa je še, da ima EU dobre odnose z ZDA in Kitajsko, pa čeprav ti državi prav tako izvajata smrtno kazen.

Belorusija ni članica Sveta Evrope

Van der Bellen je medtem Lukašenku predlagal, da naj bi Belorusija vsaj zamrznila izvajanje smrtne kazni. Kot je dejal, bi bil zelo vesel, če bi Belorusija postala članica Sveta Evrope.

Belorusija namreč kot edina evropska država ni članica te panevropske organizacije, pogoj za članstvo pa je ravno odprava smrtne kazni.

Poleg Belorusije ima to obliko najstrožje kazni od evropskih držav formalno uveljavljeno le še Rusija, ki pa je njeno izvajanje leta 1996 do nadaljnjega ustavila. Kot zadnja članica je smrtno kazen leta 2012 popolnoma odpravila Latvija, ki jo je imela dotlej kot možno kazen v času vojne.