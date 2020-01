Madžarsko protipriseljensko vlado skrbi demografski upad. Foto: MMC RTV SLO/Shutterstock

Premier Viktor Orban je dejal, da se je madžarska vlada odločila, da bo zunajtelesna oploditev z biomedicinsko pomočjo, znana kot IVF, brezplačna in poslej ne bo "tržno usmerjena".

Madžarska vlada je že prejšnji mesec sklenila, da bo kupila šest zasebnih klinik za umetno oploditev, od katerih so štiri v Budimpešti. V zvezi s tem je Orban dejal, da jih je madžarska vlada pridobila in jih ni "nacionalizirala", saj jih je kupila in ne prevzela.

Za klinike za zdravljenje neplodnosti je tudi dejal, da so strateškega nacionalnega pomena. Zasebna podjetja pa je pozval, naj ne vlagajo v umetno oploditev, saj ne bodo dobila dovoljenja.

Napoved brezplačne oploditve v državnih klinikah je zadnji od številnih ukrepov madžarske vlade, ki med drugim vključujejo finančne spodbude za pare, ki se odločijo za več otrok.

V skladu z uradnimi podatki se na Madžarskem z 9,8 milijona prebivalci vsako leto rodi manj otrok. Poleg tega se je v zadnjem desetletju iz države izselilo več sto tisoč madžarskih državljanov, ki so pretežno odšli v zahodno Evropo.