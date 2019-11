Žalovanje za 15-letnikom, ki ga je v soboto s strelnim orožjem ubil napadalec. Foto: Reuters

V soboto zvečer je moški pri piceriji na trgu v središču Malmöja izvedel napad s strelnim orožjem, pri čemer je ubil 15-letnika, še en najstnik je v kritičnem stanju, poroča The Independent. Moški je po navedbah očividcev s prizorišča pobegnil s kolesom.

Nekaj trenutkov predtem je v drugem delu mesta razneslo bombo, podtaknjeno pod avtomobil. Eksplozija je poškodovala več vozil, o ranjenih ali smrtnih žrtvah pa ne poročajo. Policija še ugotavlja, ali sta incidenta povezana.

"Streljanje se je zgodilo na izjemno obljudenem mestu, zato še zbiramo podatke in govorimo z očividci," je dejala tiskovna predstavnica policije Katarina Rusin za švedske medije. Policija ob tem upa, da bodo napadalca lahko identificirali s pomočjo nadzornih kamer, ki jih je na območju precej, poroča The Local Sweden.

Policija še ugotavlja, ali je bil strelski napad povezan s predhodno eksplozijo. Foto: Reuters

"Nočna mora vsakega starša je izgubiti otroka. Za nami je težka in črna noč," je po poročanju Independenta dejala predsednika občinskega sveta Katrin Stjernfeldt. "Takšne razmere s podobnimi dogodki smo že videli. Na to tudi opozarja policija, na stopnjevanje surovega in nepremišljenega nasilja v Malmöju," je izrazila zaskrbljenost pred novim valom nasilja.

Eksplozije in strelske napade so v preteklih letih v Malmöju pripisovali organiziranemu kriminalu in spopadom med tolpami, desničarski politiki pa so ga povezovali tudi s prihodom prebežnikov leta 2015.

Švedska tiskovna agencija TT navaja, da je letos policija v tretjem največjem švedskem mestu s 320.000 prebivalci obravnavala pet streljanj s smrtnim izidom in 29 eksplozij, kar je manj kot v enakem obdobju lani.

100 bombnih napadov po Švedski

Drugje po Švedski se število bombnih napadov stopnjuje. Švedska državna bombniška enota je morala letos po eksploziji bombe posredovati že stokrat. Gre za podvojitev bombnih napadov v primerjavi z enakim obdobjem lani, poroča Guardian.

"Na Švedskem je deset milijonov ljudi. V nobeni industrializirani državi še nisem zasledila tako visoke stopnje eksplozij," je za švedsko televizijo SVT povedala članica enote Ylva Ehrlin.

Samo v zadnjih dveh mesecih je bila enota poklicana na 30 različnih prizorišč, kjer so odjeknile eksplozije. Prejšnji teden so med četrtkom in petkom v razmiku 24 ur odjeknile tri eksplozije, policija v Malmöju pa je aretirala tri ljudi po eksploziji v stanovanjskem bloku.

"Položaj je zelo resen. Gre za družbeno težavo. Poleg razstreliv in orodij moramo nujno odkriti tudi vzrok," po poročanju Guardiana poudarja Ehrlinova. Poleg sto eksplozij je bombniška enota po državi dezaktivirala še 76 nerazstreljenih bomb.

"Bili smo izjemno srečni" – napadi brez smrtnih žrtev

Prizor iz leta 2017: policijska postaja v kraju Helsingborg po močni eksploziji. Foto: EPA

Največ bomb je razneslo v največjih treh mestih – 29 v Malmöju, 19 v Stockholmu in 13 v Göteborgu. Kljub visokemu številu bomb pa k sreči še ni bilo smrtnih žrtev. "Bili smo izjemno srečni. Običajno nimamo tolikšne sreče," pravi Ylva Ehrlin.

Bombe so običajno relativno majhne in nameščene v prazne zgradbe, pisarne in avtomobile. Strokovnjaki zato predvidevajo, da so namenjene ustrahovanju rivalskih tolp. Vendar Ylva Ehrlin opozarja, da izdelovalci bomb običajno niti sami ne vedo, za kako nevarne snovi gre. Ena izmed letošnjih bomb v mestu Linköping je vsebovala 40-krat več materiala kot običajno, kar je hudo poškodovalo dve stanovanjski zgradbi in ranilo 25 ljudi.

Največjo nevarnost bombe tako predstavljajo za nedolžne mimoidoče. Neke septembrske noči se je študentka v mestu Lund vračala domov, ko je v njeni neposredni bližini razneslo v trgovino podstavljeno bombo in ji resno poškodovalo obraz. "Nad bombo napadalci nimajo toliko nadzora kot nad pištolo, ki se ne sproži, dokler ne pritisneš sprožilca. Še posebej to velja za kriminalce brez izobrazbe in izkušenj na tem področju."

Lani 40 strelskih napadov s smrtnimi žrtvami

Tudi število strelskih napadov se je na Švedskem povečalo. Če so pred 20 leti v državi povprečno obravnavali štiri strelske spopade s smrtnim izidom letno, se je lani ta številka povzpela na 40, navaja Guardian.

Švedska vlada je ob tem objavila načrt za boj proti nasilju v 34 točkah. Med njimi so ukrepi, ki policiji poenostavljajo tako postopke za hišne preiskave kot branje šifriranih telefonskih sporočil. Nasilje je zaskrbelo tudi sosednjo Dansko, ki je po dveh eksplozijah v Københavnu, ki jih je policija pripisala švedskim tolpam, znova uvedla mejni nadzor.

Kljub porastu v napadih in obračunavanjih tolp pa se je stopnja umorov na Švedskem od devetdesetih let naprej precej znižala in ostaja med najnižjimi na svetu. Bistveno manj je umorov, povezanih z družinskim nasiljem, zločini iz sovraštva ali "spontanimi spopadi".