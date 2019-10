Po vladnih podatkih konopljo uporabljajo štirje milijoni Nemcev, v starostni skupini od 18 do 25 let pa je 17 odstotkov mladih odgovorilo, da so jo v zadnjem letu dni uporabili. Foto: Reuters

"Marihuano za zasebno uporabo bi lahko legalizirali, seveda ob nadzorovani uporabi in distribuciji. S tem bi imela policija in sodstvo več časa, ki bi ga lahko porabila za boj proti nezakoniti trgovini," je dejal član CDU-ja Marian Wendt. Predtem je tudi vodja vladne službe za zdravila Daniela Ludwig nakazala liberalnejšo politiko do uporabe marihuane.

Ludwigova, ki je sicer članica sestrske stranke CDU-ja, Krščanskosocialne unije (CSU), je dodala: "Moramo prenehati ideološko obremenjene črno-bele razprave, saj se z njimi ne bomo nikamor premaknili," navaja Deutsche Welle. Dodala je, da bi se morali v razpravi o zdravilih namesto tega usmeriti v praktični vidik in uporabnost. "Najpomembnejše je vprašanje, kako najbolje zaščititi zdravje ljudi, posebej mladih."

Po njenih besedah CDU in CSU o legalizaciji marihuane "razmišljata že nekaj let". "Seveda človek ne postane od nje odvisen, če jo preizkusi le enkrat. Prav zato preučujemo različne podatke in projekte za njeno nadzorovano uporabo."

To je odmik od njene predhodnice Marlene Mortler, ki je vztrajno zavračala pozive k legalizaciji. Lani je dejala: "Stalna razprava o tem vprašanju mladim polaga na srce, da konoplja ni nevarna stvar, kar preprosto ni res."

Strog nadzor

Trenutno je uporaba konoplje v Nemčiji dovoljena v strogo zdravstvene namene, njeno gojenje, prodaja in izvoz pa potekajo pod strogim nadzorom zveznega instituta za zdravila in zdravstvene pripomočke. A v praksi država večinoma ne preganja ljudi, pri katerih odkrijejo največ šest gramov marihuane.

Legalizacijo marihuane med strankami podpirajo socialni demokrati, Zeleni, svobodni demokrati in levica.