Glifosat, najbolj razširjen herbicid za zatiranje plevela, je bil v uporabi več kot 40 let. Nemčija se bo s prepovedjo pridružila Avstriji, ki je julija kot prva država v Evropski uniji povsem prepovedala glifosat.



Glifosat je najbolj razširjeno sredstvo za zatiranje plevela. Na fotografiji škropljenje polja v Nemčiji. Foto: Reuters

Glifosat domnevno rakotvoren

Glifosat je sporen zaradi svoje domnevne rakotvornosti. Evropska komisija je kljub državljanski pobudi za prepoved glifosata decembra 2017 sprejela petletno podaljšanje dovoljenja za ta herbicid, svoje odločitve pa ni spremenila niti po tem, ko so ameriška sodišča ljudem, ki so domnevno zaradi glifosata zboleli za rakom, začela prisojati visoke odškodnine.

V Sloveniji prepoved ob prehodnem obdobju

Slovenija je konec leta 2017 glasovala za podaljšanje dovoljenja za glifosat, pri čemer je zavzela stališče, da je treba glifosat prepovedati, vendar ob prehodnem obdobju od treh do petih let za kmetijstvo, da se prilagodi novim razmeram. Je pa vlada nato podprla zmanjšanje vseh fitofarmacevtskih sredstev v kmetijski proizvodnji in prepoved uporabe glifosata v nekmetijskih dejavnostih.