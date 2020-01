Foto: EPA

Potniki na progah ekspresnih vlakov nemške državne železnice, Deutsche Bahna, daljših od 50 kilometrov, bodo po novem za vozovnice plačevali 10 odstotkov manj. Deutsche Bahn tudi niža cene posebnih ponudb in dodatne ponudbe, kot je prevoz koles.

Cenejše vozovnice so posledica nižjega DDV-ja v železniškem prometu, ki ga je vlada znižala z 19 odstotkov na 7. Deutsche Bahn meni, da jim bodo nižje cene prinesle dodatnih pet milijonov potnikov letno, poroča Guardian.

Ne bodo pa vse vožnje z vlaki po Nemčiji letos cenejše. Tako se bodo cene za krajše razdalje in javni prevoz (avtobus, metro, tramvaj) v pokrajinah, kot so Berlin, Hamburg, Bremen, Brandenburg in Porenje, za nekaj odstotkov zvišale.

Ponudniki podražitve upravičujejo z višjimi plačami in višjimi cenami dizelskega goriva in elektrike. Kot pravijo, so se o podražitvah dogovorili, še preden je vlada sprejela svoje ukrepe za zaščito okolja.