Nemška kanclerka ob zloglasnih vratih, na katerih piše "Delo osvobaja". Foto: EPA

"Spominjati se zločinov je odgovornost, ki se ne bo nikoli končala. To je neločljivo od naše države. Da se zavedamo te odgovornosti, je del naše nacionalne identitete," je dejala nemška kanclerka. Gre za prvi obisk nemškega kanclerja po 24 letih, nazadnje je bil tam Helmut Kohl leta 1995.

Ob zločinih, ki so prekoračili meje verjetnega, bi morali od groze obnemeti, je dejala Merklova. Kljub temu meni, da molk ne more biti edina rešitev, Nemčija se je namreč obvezala, da ohrani spomin na takratne zločine. Treba je tudi jasno povedati, da so bili takrat zločinci Nemci, saj so to dolžni tudi žrtvam, je dodala.

Kanclerka je ob zidu smrti, kjer so ustrelili in ubili več tisoč jetnikov, položila venec in se poklonila žrtvam z minuto molka. Že pred tem si je ogledala plinske celice in krematorij. Na njenem prvem obisku v taborišču smrti so jo spremljali poljski premier, vodja ustanove Auschwitz-Birkenau Piotr Cywinski, predsednik nemškega sveta za Jude Josef Schuster in vodja sveta nemških Sintov in Romov Romani Rose.

Morawiecki je podobno kot kanclerka posvaril pred pozabo. "Če bo izginil spomin, bomo že drugič prizadeli ljudi, ki so tu trpeli," je dejal. "Auschwitz je muzej, hkrati pa je tudi največje pokopališče na svetu. Spomin je ključen za gradnjo sedanjosti in prihodnosti," je dejal Cywinski.

V Auschwitzu je po ocenah umrlo 1,1 milijona ljudi, med njimi večina Judov. V holokavstu so umrli več kot trije milijoni od skupno 3,2 milijona poljskih Judov, kar je približno polovico vseh ubitih Judov v drugi svetovni vojni.

Poklon žrtvam. Foto: EPA

Nemčija za fundacijo namenila 60 milijonov evrov

Nemška kanclerka je taborišče obiskala ob 10. obletnici fundacije Auschwitz-Birkenau, katere glavni cilj je ohraniti taborišče kot spomenik in opomin za prihodnje generacije. Ob njenem obisku so nemške zvezne dežele naznanile, da bodo fundaciji podarile 60 milijonov evrov. Več dogodkov se bo zvrstilo konec januarja prihodnje leto, ko bo 75. obletnica osvoboditve Auscwhitza.

V preteklosti je kanclerka obiskala več taborišč, v Auschwitz pa se je tokrat odpravila prvič v 14 letih, odkar je na čelu Nemčije. Pred njo so ga obiskali tudi Helmut Schmidt leta 1977 ter Helmut Kohl v letih 1989 in 1995.