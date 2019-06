Število električnih skirojev v francoski prestolnici je naraslo na 20.000. Foto: Reuters

Policija vzrok nesreče še ugotavlja, po neuradnih informacijah pa je voznik skiroja izsilil prednost kombiju, poroča TheLocalFrance. Voznika skiroja so po nesreči prepeljali v bolnišnico, kjer je zaradi poškodb umrl.

Gre za prvo uradno zabeleženo smrtno žrtev med vozniki skirojev. Aprila je v soseski Levallois-Perret v predmestju Pariza v nesreči umrl 80-letni moški, ki ga je voznik skiroja prevrnil.

Prva podjetja za izposojo električnih skirojev so v francoski prestolnici začeli delovati pred dobrim letom. Trenutno 12 podjetij ponuja okoli 20.000 električnih skirojev brez stalnega parkirnega mesta. Nekateri med ponudniki v ceno najema ne vključujejo zavarovanja za voznika.

V zadnjem času pariške oblasti zaznavajo vse več nesreč električnih skirojev, v katere so vpleteni tako pešci kot osebna vozila.

Vozniki skirojev bi morali uporabljati kolesarske steze, vendar mnogi vozijo po cesti ali pločniku, brez vidljivih oblačil in čelade.

Prepoved vožnje po pločnikih in omejitev hitrosti

Mestne oblasti so zaradi številčnosti skirojev sprejele več ukrepov. Aprila so prepovedali vožnjo po pločnikih – samo v zadnjem mesecu pa so policisti napisali več kot tisoč kazni po 135 evrov zaradi te kršitve.

Julija bo začel veljati nov ukrep, po katerem bo prepovedano puščanje skirojev na pločnikih. Ponudniki bodo morali poskrbeti za ustrezna parkirna mesta. Sočasno bodo hitrost električnih skirojev prav zaradi številnih prometnih nesreč omejili na 20 kilometrov na uro.