Politična kriza v Bosni in Hercegovini se poglablja

Delo parlamenta ohromljeno

Sarajevo - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

BiH tudi 11 mesecev po volitvah nima vzpostavljene oblasti tako na ravni cele države kot na ravni Federacije BiH-a, hrvaško-bošnjaške entitete. Foto: Reuters

V Bosni in Hercegovini se poglablja politična kriza, potem ko je propadel dogovor največjih političnih strank in potekel rok, do katerega naj bi oblikovale nov svet ministrov.