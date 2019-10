Mama ene od najverjetnejših žrtev. Foto: Reuters

Odkritje trupel v hladilniku tovornjaka v industrijskem kompleksu vzhodno od Londona je osvetlilo nezakonito mednarodno trgovino z ljudmi, v sklopu katere se revne posameznike iz Azije, Afrike in Bližnjega vzhoda pošilja na nevarna potovanja na Zahod.

25-letni voznik Maurice Robinson se je pred sodiščem branil prek videopovezave. Robinson je obtožen 39 umorov iz malomarnosti, trgovine z ljudmi, asistiranja pri nezakonitem priseljevanju in pranju denarja. Robinson naj bi bil del globalne mreže, v sklopu katere so tihotapili prebežnike v Veliko Britanijo, navaja Reuters.



Robinsona so aretirali kmalu po odkritju trupel 23. oktobra, nekaj kilometrov proč od angleškega pristaniškega mesta Purfleet. Zabojnik je pripotoval iz belgijskega pristanišča Zeebrugge.

Žalovanje za pokojniki v Hanoiu. Foto: Reuters

"Celotna država in svet sta bila šokirana zaradi te tragedije in krutosti usode, ki so jo utrpeli nedolžni ljudje, ki so upali na boljše življenje v tej državi," je v žalni knjigi zapisal britanski premier Boris Johnson. "Žalujemo za tistimi, ki so izgubili svoja življenja. Naše misli so z njihovimi družinami daleč proč."



Vietnamska skupnost strta



Britanska policija je sprva sporočila, da je 39 pokojnikov državljanov Kitajske, a se je kasneje izkazalo, da je bila večina od njih Vietnamcev. Prihajali naj bi iz severnih vietnamskih pokrajin Nghe An in Ha Tinh, ki veljata za najrevnejši.

Tragedija je povsem pretresla tamkajšnje skupnosti, saj so mnoge družine upale, da bodo njihove najbližje še vseeno našli žive in zdrave. "Če bi lahko zavrtela čas, ga ne bi spustila na pot," je dejala Hoang Thi Ai, mama 18-letnega Hoanga Van Tiepa, ki naj bi bil med žrtvami. "Vsak dan pospravim njegovo sobo v upanju, da ni bi on v tistem smrtonosnem tovornjaku."



Policija je sporočila, da je zelo malo žrtev imelo pri sebi osebni dokument, zato upajo, da jim bo pokojnike uspelo identificirati prek prstnih odtisov, zobnih kartotek, DNK-ja in fotografij. Po navedbah vietnamskih oblasti so jim britanski kolegi poslali kartoteke štirih žrtev v upanju, da jim bodo pomagali pri identifikaciji.

Ena od žrtev naj bi bila 19-letna Bui Thi Nhung. Njena družina je povedala, da je odšla iz Nghe Ana avgusta, sprva na Kitajsko, od tam pa v Nemčijo in Belgijo, kjer naj bi nato vstopila na nesrečni tovornjak.

Pri okoli 70 odstotkih primerov trgovine z Vietnamci v Veliki Britaniji med letoma 2009 in 2016 je šlo za izkoriščanje za delo, vključno s pridelavo kanabisa in službah v salonih za manikuro.