"Lekcije iz preteklosti so znova relevantne. Delamo in naredili bomo vse potrebno za visoko zmogljivost naših oboroženih sil," je ruski predsednik Vladimir Putin med drugim dejal ob začetku parade, na kateri je sodelovalo 13.000 vojakov, predstavili pa so tudi okoli 130 kosov vojaške opreme.

Ruski predsednik Vladimir Putin na častni tribuni v družbi z veterani druge svetovne vojne. Foto: EPA

Putin pozval države k vzpostavitvi varnostnega sistema

"Vse države pozivamo, da priznajo skupno odgovornost za vzpostavitev učinkovitega in enakopravnega varnostnega sistema," je povedal. Rusija je po njegovih besedah odprta za sodelovanje z vsemi, ki so se pripravljeni boriti proti terorizmu, neonacizmu in ekstremizmu.

Pohod nesmrtnega polka

Paradi je sledil t. i. pohod nesmrtnega polka, na katerem so udeleženci s fotografijami svojih svojcev, ki so sodelovali v veliki domovinski vojni, korakali po Moskvi. Pohoda se je s fotografijo svojega očeta Vladimirja Spiridona udeležil tudi Putin.

Parade tudi drugje po Rusiji in v uporniškem Lugansku

Parade so ob dnevu zmage potekale tudi v številnih drugih mestih po državi, pripravili pa so jih tudi v nekdanjih republikah Sovjetske zveze. Med drugim so se konca druge svetovne vojne spomnili v samooklicani republiki Lugansk na vzhodu Ukrajine, ki se je leta 2014 odcepila od Ukrajine in kjer so na oblasti proruski separatisti.

Ohladitev odnosov med Moskvo in Zahodom

V zadnjih letih so se odnosi med Moskvo in Zahodom zaradi ruske priključitve ukrajinskega polotoka Krim močno zaostrili. Pojavlja se tudi zaskrbljenost zaradi morebitne nove oboroževalne tekme med ZDA in Rusijo. Moskva je pred kratkim napovedala tudi okrepitev navzočnosti na Arktiki, s podobno napovedjo pa so sledile ZDA.