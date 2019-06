Komarji so preplavili Osijek.

Županijske in občinske oblasti so za pomoč zaprosile hrvaško vlado, ki jim je za dezinsekcijo namenila pet milijonov kun oziroma blizu 700 tisoč evrov.

Invazija komarjev je posledica obilnih padavin in pomanjkljivih preventivnih ukrepov. Tudi v okolici Osijeka, kjer so delo sicer opravili, se zdaj utapljajo v komarjih, tudi tigrastih, ki so prenašalci raznih bolezni.

"Na enem od merilnih mest smo v dvanajstih urah prešteli več kot 7.600 odraslih komarjev," je dejal medicinski delavec Dario Brdarić. Lokalni prebivalci so zaradi nevzdržnih razmer napovedali tudi proteste.

Na ogrožena območja bodo v prihodnjih dneh poslali tudi letala, saj številni kraji niso dostopni po cesti.