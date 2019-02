Ruski vojaki si gledanja v zaslone pametnih telefonov ne bodo mogli več privoščiti. Foto: Reuters

Novi zakon, ki ga je podprlo več kot 400 izmed 450 poslancev dume, prepoveduje uporabo prenosnih telefonov z zmožnostjo fotografiranja, snemanja in povezave s spletom, poroča BBC. Prepovedana je tudi uporaba tablic in prenosnikov.

Dejavnosti vojakov na družbenih omrežjih so v preteklosti razkrile rusko vojaško prisotnost. Foto: EPA

Vojaki lahko med opravljanjem dolžnosti uporabljajo telefone, prek katerih lahko le pošiljajo sporočila in izvajajo klice. Nov zakon vojakom prepoveduje tudi pisanje o vojski ali komuniciranje z novinarji. Vojaški uradniki zagovarjajo ukrep z zaščito vojaških informacij pred tujimi obveščevalnimi službami.

V zadnjih letih so objave ruskih vojakov na družbenih omrežjih razkrile vojaško prisotnost v krajih na vzhodu Ukrajine in v Siriji, čeprav so vladni uradniki trdili, da ruska vojska na teh območjih ni prisotna. Ruske vojake so tako že leta 2017 posvarili pred deljenjem informacij – tudi selfijev – na družbenih omrežjih.

Predlagano zakonodajo mora odobriti še zgornji dom parlamenta, preden s podpisom predsednika Vladimirja Putina dokončno začne veljati.