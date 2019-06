Ivan Golunov v zaporu. Foto: EPA

Golunova so policisti aretirali v četrtek, ko so ga ustavili na poti na sestanek in v njegovem nahrbtniku našli mamila. Več prepovedanih snovi naj bi našli tudi na njegovem domu. Policija je Golunova obtožila preprodaje mamil, zaradi česar mu je grozilo med deset in dvajset let zapora.

"Individualni protest"v podporo Golunovu - udeleženci pazijo na medsebojno razdaljo. Foto: EPA

Novinar je trdil, da je nedolžen in da so mu mamila podtaknili. V priporu naj bi ga celo pretepli in mu onemogočili dostop do odvetnika, poroča ruski RT.

Ruski notranji minister Vladimir Kokolcev je danes sporočil, da Golunovu po forenzičnih, bioloških in genetskih testih ter preiskavi s prstnimi odtisi niso mogli dokazati krivde, zato so obtožnico ovrgli, poroča BBC. Policista, ki sta aretirala Golunova, sta suspendirana; interna preiskava poteka.

Aretacija je glasno odmevala v ruski javnosti. V redkem javnem izražanju podpore so se na Golunovo stran postavili tudi provladni mediji. Dan po aretaciji se je pred policijsko postajo v Moskvi na "individualnem protestu", kar je v Rusiji edina zakonita oblika neprijavljenega protesta, zbralo več kot sto novinarjev, ki so več ur stali pred policijsko postajo. Več kot 7.500 novinarjev ter skupno 200.000 ruskih državljanov je podpisalo peticijo za izpustitev Golunova.

Golunov preiskoval pogrebno industrijo

Aleksej Kovalev, urednik časopisa, za katerega je pisal Golunov, je v kolumni za Guardian zapisal, da je Golunov v času aretacije preiskoval povezave med politiko in bogato pogrebno industrijo v Moskvi. Njegova aretacija je bila po mnenju njegovih sodelavcev naročena.