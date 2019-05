Kijev ne bo predal zajetih ukrajinskih mornarjev, ki jim bodo sodili v Rusiji. Foto: Reuters

Incident se je zgodil novembra lani, ko so tri ukrajinska vojaška plovila skušala prečkati Kerško ožino, ki obKrimskem polotoku povezuje Črno in Azovsko morje. Ruske vojaške ladje so jih pri tem zajele, vse od takrat si ukrajinski mornarji zaprti v Rusiji.

Nekdanji ukrajinski predsednik Petro Porošenko je zaradi zajetja vojakov celo razglasil vojno stanje, ki ga je ruski predsednik označil z anabiranje političnih točk. Kijev je sicer priznal, da so bili med zajetimi častniki tudi obveščevalci, kar je vseskozi trdila Rusija.

Kijev pozval Moskvo k izpustitvi vojakov

Ukrajina, ki trdi, da so njena plovila spoštovala mednarodnopravna pravila za plovbo skozi morsko ožino, je sprožila postopek na mednarodnem tribunalu za pomorsko pravo. Rusija namreč vztraja, da je Kerška ožina del njenega teritorialnega morja, zato bi morali ukrajinski mornarji dobiti dovoljenje za plovbo. Ker to niso storili, so kršili njeno ozemeljsko celovitost.

Namestnica ukrajinskega zunanjega ministra Olena Zerkal je ob začetku postopka Rusijo pozvala k izpustitvi zajetih mornarjev in dodala, da Moskva z njihovim nadaljnjim zadrževanjem še dodatno krši mednarodno pravo.

Rusija bo sodila mornarjem

V Ukrajini pričakujejo, da bo mednarodno sodišče za pomorsko pravo prisluhnilo njihovim stališčem in Rusiji naložilo, da izpusti zajete ukrajinske mornarje in plovila.

Rusija na drugi strani pristojnosti sodišča ne priznava, zaradi česar v Hamburg ni poslala svojega predstavnika. V Moskvi sicer načrtujejo sojenje zajetim ukrajinskim mornarjem, ki jim grozi do šest let zapora zaradi kršenja državne meje.