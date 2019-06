Mednarodna zveza Rdečih križev in Rdečih polmesecev ljudi poziva, naj pazijo nase in na bližnje. Foto: Reuters

Kot poroča nemški portal Deutsche Welle (DW), se Nemčija, Francija in Belgija spoprijemajo z ekstremnimi temperaturami, ki naj bi se v prihodnjih dneh nadaljevale.

V Nemčiji bo temperatura v sredo po pričakovanjih presegla 40 stopinj Celzija, s čimer bo presežen junijski rekord iz leta 1947, ko so v Frankfurtu izmerili 38,3 stopinje. V Bonnu je v torek popoldne temperatura dosegla 35 stopinj.

Pomanjkanje dežja v velikem delu Nemčije, še posebej na severu in vzhodu, kjer je veliko kmetijstva, bi lahko imeli uničujoče posledice, opozarja podnebni raziskovalec Andreas Marx.

Oblasti so ob tem še posebej zaskrbljene zaradi gozdnih požarov, predvsem na severovzhodu države.

Z visoko temperaturo se spoprijemajo tudi v Parizu. Foto: Reuters

Tudi v Franciji so zaskrbljeni. "Nekaj takšnega se še ni zgodilo, saj se dogaja tako zgodaj, že junija. Česa takšnega nismo videli od leta 1947," je visoko junijsko temperaturo, ki bi lahko dosegla 40 stopinj, opisal Emmanuel Demael s francoske meteorološke agencije.

Mednarodna zveza Rdečih križev in Rdečih polmesecev iz Ženeve opozarja ljudi, naj pazijo nase , svoje družine in sosede. "Telefonski klic ali trkanje na vrata lahko reši življenje," sporočajo.

V številnih državah so šole predčasno končale pouk ali pa so ga povsem preklicale. V Franciji so končne izpite zaradi vročine preložili za teden dni. Ob tem v živalskih vrtovih po Evropi posebej skrbijo za živali.

Kot še poroča DW, je leta 2003 v vročinskem valu po Evropi umrlo 70.000 ljudi.

Razlog: izgorevanje fosilnih goriv

Znanstveniki opozarjajo, da so vse pogostejši vročinski valovi dodaten dokaz, da se podnebje planeta spreminja zaradi izgorevanja fosilnih goriv.

Stefan Rahmstorf z Inštituta za raziskovanje podnebnih učinkov v Potsdamu je dejal, da se "mesečni vročinski rekordi po vsem svetu danes dogajajo petkrat pogosteje, kot bi se v stabilnem podnebju". Kot je dodal, so takšni ekstremi posledica porasta toplogrednih plinov zaradi kurjenja premoga, nafte in plina.