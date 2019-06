"Na svetu je manj jedrskega orožja, a je več novega," je za francosko tiskovno agencijo AFP glavno ugotovitev povzel Shannon Kile, direktor programa za nadzor jedrskega orožja v Sipriju, ki je tudi soavtor poročila.

Rusija ima glede na poročilo Siprija največ jedrskega orožja - približno 6.500 kosov, sledijo ZDA s 6.185. Na zgornji fotografiji replika t. i. "car bombe", največje jedrske bombe, ki je bila kdajkoli detonirana. Sovjetska zveza jo je testirala 30. oktobra 1961 na arhipelagu Nova zemlja v Arktičnem oceanu. Dolga je bila osem metrov, njen premer je bil dva metra, težka pa je bila 27 ton. Foto: Reuters

Poročilo navaja, da je devet jedrskih sil - ZDA, Rusija, Velika Britanija, Francija, Kitajska, Indija, Pakistan, Izrael in Severna Koreja - v začetku leta imelo okoli 13.865 kosov jedrskega orožja. V oceni so vključene jedrske konice, ki so nameščene, tiste iz zalog kot tudi tiste, ki čakajo na uničenje.

Rusija in ZDA imata 90 odstotkov vsega jedrskega orožja

To je okoli 600 konic manj kot lani, kar je posledica predvsem njihovega zmanjšanja v Rusiji in ZDA v skladu s sporazumom o omejitvi strateškega jedrskega orožja novi Start iz leta 2010. Rusija ima 6500, ZDA pa 6185 jedrskih konic, od katerih jih je okoli četrtina nameščenih. Vendar državi, ki posedujeta več kot 90 odstotkov vsega jedrskega orožja, ne načrtujeta novih pogajanj za podaljšanje tega sporazuma po letu 2021, ko se izteče njegova veljavnost. Kile ob tem izpostavlja, da je glede na politične in vojaške razlike med državama vse manj možnosti, da bi pogajanja nadaljevali. Državi medtem nadaljujeta razširjene in drage programe za posodobitev svojih jedrskih arzenalov.

Indija in Pakistan povečali zalogi

Jedrsko orožje modernizirajo tudi ostale jedrske sile. Jedrski tekmici Indija in Pakistan, ki imata okoli 130 do 140 oziroma 150 do 160 jedrskih konic, sta tudi povečali svoje zaloge, razvijata pa tudi nove sisteme ali načrtujeta njihov razvoj. Sipri opozarja, da to počneta v tolikšni meri, da bi v prihodnjem desetletju lahko pomembno okrepili svoj inventar jedrskega orožja.

Severna Koreja naj bi imela 20 do 30 jedrskih konic

Severna Koreja ima okoli 20 do 30 jedrskih konic, ki so po navedbah inštituta prioriteta za državno strategijo na področju nacionalne varnosti. Izpostavlja, da Severna Koreja ni izvedla preizkusov jedrskega orožja ali balističnih raket dolgega dosega, odkar je z ZDA lani začela pogovore o denuklearizaciji. Francija ima 300 jedrskih konic, Kitajska 290, Velika Britanija 200 ter Izrael okoli 80 do 90, še navaja poročilo.