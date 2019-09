Naravovarstveniki so ocenjevali ogroženost 454 drevesnih vrst v Evropi. Foto: EPA

Organizacija Mednarodna zveza za ohranitev narave (IUCN) se je po oceni ogroženosti večine živalskih vrst v Evropi posvetila drevesom, in sicer 454 evropskim avtohtonim vrstam, poroča BBC.

Njihove ugotovitve je Craig Hilton-Taylor iz IUCN-ja označil za "alarmantne". Polovici vrst namreč grozi izginotje. "Drevesa so ključna za življenje v Evropi in evropska drevesa v vsej svoji raznolikosti so vir hrane in zaklonišč za nešteto živalskih vrst, kot so ptice in veverice, imajo pa tudi ključno gospodarsko vlogo," je dejal.

Poročilo ugotavlja, da 42 odstotkom drevesnih vrst grozi izumrtje. Te vrste so označene kot ranljive, ogrožene ali kritično ogrožene. Med endemitskimi vrstami, torej vrstami, ki ne obstajajo nikjer drugje na Zemlji, jih je ogroženih kar 58 odstotkov.

Med ogroženimi vrstami je tudi divji kostanj, ki ga je po Evropi vedno manj, ter skoraj 200 vrst v družini dreves, med katerimi je tudi jerebika.

Razlog: Človeške dejavnosti

Poročilo med grožnjami drevesom omenja škodljivce in bolezni, invazivne rastline, krčenje gozdov, netrajnostno sekanje dreves, spremembo uporabe zemlje in gozdne požare.

Luc Bas, direktor IUCN-jevega evropskega oddelka medtem opozarja, da človeške dejavnosti povzročajo upad števila dreves po Evropi. "To poročilo je pokazalo, kako težek je položaj za številne spregledane podcenjene vrste, ki tvorijo hrbtenico ekosistemov Evrope in prispevajo k zdravemu planetu," je dejal.

Dr. Steve Bachman, naravovarstvenik v Kraljevem botaničnem vrtu, ki sicer ni sodeloval pri pripravi poročila, je poudaril pomen dreves za ohranjanje življenja. "To poročilo zapolnjuje pomembno praznino v vedenju o stanju ogroženosti evropskih dreves, a rezultati razkrivajo skrb vzbujajoče visoko stopnjo grožnje z izumrtjem, ki zahteva takojšnje in učinkovito naravovarstveno ukrepanje na vseh ravneh".

Drugo poročilo medtem ugotavlja, da izumrtje grozi skoraj polovici vseh evropskih vrst grmov, ki jih ogroža tudi kmetijstvo, invazivne vrste in podnebne spremembe.