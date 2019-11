PSOE in Unidas Podemos skupaj ne bosta imela dovolj mandatov za večino v parlamentu. Foto: Reuters

Socialisti premierja Pedra Sáncheza so v nedeljo slavili in bodo imeli odslej v 350-članskem spodnjem domu parlamenta 120 poslancev, kar je tri manj kot doslej. Podporo je izgubil tudi Podemos, ki bo imel po novem 35 namesto 42 poslancev.



Stranki imata skupaj 155 poslancev, kar ne zadostuje za absolutno večino 176 poslancev v parlamentu, zato bosta potrebovali podporo manjših strank.



Stranki sta se o koaliciji pogajali že po aprilskih volitvah, a se jima ni uspelo dogovoriti.

Podemos je zahteval vstop v koalicijo, vodja PSOE-ja Sánchez pa je želel vladati sam. Pogovori so propadli septembra.



Ciuadadanos zavrnili podporo levi koaliciji



Medtem so v stranki Ciudadanos (Državljani) po poročanju Reutersa zavrnili podporo koaliciji PSOE-ja in Unidas Podemos. V torek so namesto tega pozvali k oblikovanju velike koalicije s PSOE-jem in konservativno Ljudsko stranko (PP).



Državljani PSOE in PP pozivajo, naj bosta odgovorna in z njimi skleneta zmerni dogovor, ki bo koristen za državo, so sporočili v desni stranki.