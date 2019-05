Letos tako rekoč ni bilo pronacističnih incidentov kot v preteklih letih. Foto: BoBo

Po prvih ocenah policije ni bilo incidentov zaradi povzdigovanja nacizma kot v preteklih letih. Hrvaški portal index.hr je sicer poročal, da je bil en človek aretiran zaradi nacističnega pozdrava.

Avstrijske oblasti so opozorile, da ne bodo tolerirale ustaških simbolov, ki so od letos v državi prepovedani. Slovesnost je nadziralo 450 policistov, tudi s helikopterji, celotno območje pa je bilo pod video nadzorom. Po prvih ocenah avstrijske policije je bilo na Libuškem polju med 8.000 in 10.000 ljudi.

Medtem organizator, hrvaški Častni pliberški vod, ocenjujejo, da se je zbralo približno 15.000 ljudi, večinoma iz Hrvaške in Bosne in Hercegovine, a tudi iz Avstrije in Nemčije.

Med mašo za žrtve povojnih pobojev na Libuškem polju, ki jo je v živo prenašala hrvaška televizija (HTV), je bilo videti večinoma uradne hrvaške državne zastave ter nekaj cerkvenih.

Žalna slovesnost pri Plibergu

Zbrane nagovoril hrvaški škof

Potem ko je Katoliška cerkev na avstrijskem Koroškem letos prvič zavrnila prošnjo hrvaške škofovske konference za organizacijo maše, je verski obred formalno vodil nižji hrvaški katoliški duhovnik, a je med mašo vernike nagovoril tudi hrvaški škof Ivica Petanjak iz škofije Krk.

V pridigi je izpostavil, da nihče ne bo mogel zatreti spomina na žrtve povojnih pobojev niti tovrstnih zborovanj. Meni, da ne smejo dovoliti drugim iz Evrope ali ZDA, da bi Hrvatom vsiljevali resnico. "Nismo danes tukaj, ker nekoga sovražimo, temveč zato, ker imamo radi svoje," je povedal. Molitev za žrtve islamske vere je vodil duhovnik islamske skupnosti s Hrvaške.

Hrvaški državni vrh poslal odposlance

Političnih nagovorov letos ni bilo predvidenih. Hrvaški državni vrh je poslal svoje odposlance na ravni ministrov, poslancev in vodje predsedniškega urada. Maše se je udeležilo več hrvaških poslancev, med njimi tudi podpredsednik sabora in vladajočega HDZ-ja Milijan Brkić, ki je bil na zasebnem obisku na Libuškem polju.

Letos naj bi se v Pliberku zbralo 15.000 ljudi. Foto: Reuters

Avstrija ne dovoljuje poveličevanja nacizma

V preteklih letih je bilo videti vrsto hrvaških romarjev, ki so izpostavljali ustaško in nacistično ikonografijo ali podobne modificirane simbole. Lani je avstrijsko pravosodje kaznovalo pet hrvaških državljanov zaradi poveličevanja nacizma med zborovanjem.

Žalne slovesnosti za več deset tisoč pobitih Hrvatov, med katerimi so bili večinoma pripadniki poraženih sil ustaške Neodvisne države Hrvaške, a tudi civilisti, pri Pliberku potekajo od leta 1952. Na Hrvaškem velja Libuško polje za prvo postajo križne poti ujetnikov, ki so jih po 15. maju 1945 v t.i. kolonah smrti prisilili v pešačenje po krajih takratne Jugoslavije. Pri tem so mnogi ujetniki umrli ali so bili ubiti, tudi na območju Slovenije.

Pozivi k preselitvi po prepovedi ustaških simbolov

Potem ko se je od zborovanja ogradila Katoliška cerkev na avstrijskem Koroškem, avstrijske oblasti pa so poostrile zakonodajo proti izpostavljanju simbolov skrajnih organizacij, med katerimi je tudi ustaško gibanje, je na Hrvaškem iz cerkvenih in skrajno desničarskih krogov slišati, da bi zborovanje morda preselili na Hrvaško.

Protest proti slovesnosti

Pred začetkom zborovanja je nekaj deset nasprotnikov spominske slovesnosti v središču Pliberka izpostavilo, da je treba prireditev prepovedati, ker jo zlorabljajo za povzdigovanje ustaštva in nacizma. Nosili so napise v nemščini, hrvaščini in slovenščini, med drugim tudi s pozivi k prepovedi ustaških in nacističnih shodov.

Na protestih, ki so jih organizirale okoljevarstvene in antifašistične skupine, so bili tudi nasprotniki zborovanja iz Hrvaške in Slovenije, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Zbralo se je tudi nekaj protifašističnih protestnikov, ki pozivajo k prepovedi slovesnosti. Foto: BoBo