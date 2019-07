Mesto Preševo v Srbiji. Foto: AP

Predhodni dogovor sta državi sklenili že 12. julija. Uradni začetek skupnih kontrol, pri katerih se bodo potniki morali ustaviti samo enkrat, je napovedan za konec avgusta.

Za potnike na poti iz Srbije v Severno Makedonijo bodo pristojni srbski obmejni organi na Tabanovcih; za potovanja iz Severne Makedonije v Srbijo pa makedonske na prehodu Preševo.

Carinska uprava Severne Makedonije sporoča, da bo skupno carinjenje omogočilo višjo stopnjo usklajenosti mejnih kontrol in izboljšanje načel integriranega upravljanja meja, zmanjšala se bo možnost carinskih goljufij in pospešil pretok potnikov in blaga.

Makedonske mejne oblasti napovedujejo začetek velikih sprememb na mejnih prehodih Severne Makedonije, načrtovali naj bi skupne projekte tudi z Albanijo in Kosovom.

Carinska uprava Severne Makedonije je v izjavi za javnost po navedbah regionalne televizije še zapisala, da gre za prvi sosednji državi na Zahodnem Balkanu, ki vzpostavljata skupen mejni nadzor.

Albanija in Kosovo sta sicer skupen mejni nadzor uvedli konec lanskega decembra. Srbija je potezo ostro kritizirala.