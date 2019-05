"Tijanin zakon" uvaja dosmrtno zaporno kazen za huda kazniva dejanja. Foto: Reuters

"Tijanin zakon" je bil sprejet na pobudo Igorja Jurića, čigar hčerka Tijana je bila leta 2011 ugrabljena, posiljena in umorjena. Jurić je za svojo pobudo za zaostritev kazenskega zakonika zbral 160.000 podpisov državljanov.

Spremenjeni kazenski zakonik predvideva dosmrtno zaporno kazen, vendar z možnostjo pogojnega izpusta po 27 letih prestane kazni, tudi za kazniva dejanja genocida in drugih vojnih zločinov, političnega atentata, organiziranega kriminala ter ogrožanja ustavnega reda in varnosti države. Pred tem je bila za tovrstna kazniva dejanja predvidena kazen od 30 do 40 let zapora.

Dunja Mijatović: Evropska pravila določajo možnost izpusta

Srbija uvaja dosmrtno zaporno kazen brez možnosti pogojnega izpusta kljub kritikam doma in iz tujine. Komisarka Sveta Evrope za človekove pravice Dunja Mijatović je ta mesec pozvala oblasti v Beogradu, naj ponovno razmislijo o spremembah kazenskega zakonika, saj da evropska pravila določajo, da mora dosmrtna zaporna kazen vključevati možnost izpusta.

Sodnik prizivnega sodišča Miodrag Majić je v ponedeljek za televizijo N1 izjavil, da so spremembe zakonika v nasprotju z mednarodnimi konvencijami in evropskimi standardi. "Če nekomu odrečeš vsakršno upanje, to velja za nečloveško kaznovanje," je menil in dodal, da se pri pripravi zakona niso posvetovali s strokovno javnostjo.