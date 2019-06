Britanska premierka in ruski predsednik sta se na kratko srečala v petek. Foto: Reuters

Kot je razkril ruski predsednik, je stališče britanske premierke do omenjene afere zelo ostro. Premierkin urad je Moskvo pozval, naj jim izročijo ruske osumljence, ki jih London krivi za lansko zastrupitev nekdanjega ruskega vohuna in njegove hčerke. Rusija vztrajno zavrača vsakršno vpletenost v primer. Putin je po srečanju potrdil, da sta z Mayevo govorila o tej občutljivi temi, a ni izdal podrobnosti, dejal je le, da ni imela Rusija nikoli nobenih agresivnih namenov do nikogar.

"Svoje stališče je izrazila na precej oster način, ja, to je res," je dejal Putin in srečanje označil kot "majhen, a pozitiven korak v pravo smer." Novinarjem je še dejal, da je prepričan, da bosta državi v celoti obnovili odnose.

Osumljenca za napad: Aleksander Petrov naj bi bilo lažno ime Aleksandra Miškina, pod imenom Ruslan Boširov pa je deloval Anatolij Čepiga. Foto: Reuters

Kaj se je dogajalo marca lani

BBC medtem poroča, da je preiskava pokazala, da je napad na Sergeja in Julijo Skripal marca lani operativno vodil visoki ruski obveščevalni uradnik Denis Sergejev. Podatke so BBC-jevi preiskovalni novinarji pridobili tudi s pomočjo preiskovalne spletne strani Bellingcat, ki je pridobila telefonske pogovore tretjega ruskega osumljenca, ki je marca 2018 prišel v London. Februarja je omenjena spletna stran objavila, da je Denis Sergejev v London potoval pod lažnim imenom Sergej Fedotov. Pridobili so podrobnosti o njegovi karieri v ruski vojaški obveščevalni agenciji (GRU) in ga povezali z domnevno zastrupitvijo v Bolgariji leta 2015. Sergejev naj bi imel čin generalmajorja, medtem ko imata druga osumljenca, Aleksander Miškin in Anatolij Čepiga, čin polkovnika. Kot navaja BBC, je Sergejev v petek, 2. marca, zjutraj priletel na letališče Heathrow, državo pa zapustil 4. marca popoldne, uro po tem, ko je bil novičok, namestila naj bi ga Miškin in Čepiga, nameščen na kljuko vhodnih vrat hiše Skripalovih.