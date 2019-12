Gre za že šesti dan stavke, ki ga je v popoldanskih urah zaznamoval tudi nov množičen protest proti napovedani pokojninski reformi. Foto: Reuters

Protestniki želijo z zborovanji izvesti še zadnji pritisk na vlado, preden naj bi v sredo francoski premier Edouard Philippe po koncu posvetovalnega obdobja uradno predstavil predlog pokojninske reforme. Ta predvideva uvedbo univerzalnega, na točkovanju zasnovanega pokojninskega sistema, ki bi nadomestil trenutno veljavnih 42 različnih pokojninskih shem.

Kot zatrjuje francoski predsednik Emmanuel Macron, bi s tem dosegli vzdržnejši in pošten sistem za vse, medtem ko se nasprotniki bojijo prekarizacije upokojencev.

Odprava pravice do zgodnje upokojitve

Največ naj bi z reformo izgubili zaposleni v javnem prevozu in železnicah, saj bi reforma med drugim postopoma odpravila njihovo pravico do zgodnje upokojitve – v nekaterih primerih že pri 52 letih. Ravno zato so se stavki pridružili tudi zaposleni v javnem prometu, kar so najbolj občutili v Parizu, kjer je devet linij podzemne železnice od skupno 16 popolnoma zaprtih, normalno obratujeta le dve liniji.

Prav tako vozi le četrtina avtobusov, saj so številne avtobusne garaže blokirali stavkajoči. Nekoliko boljše je obratovanje železnic, saj vozi petina hitrih vlakov TGV, medtem ko jih je prejšnji četrtek zgolj desetina. Prav tako je bilo odpovedanih več deset poletov.

Stavka, ki bo trajala najmanj do srede, v določeni meri ovira tudi delo šol, saj se je stavki priključilo okoli 12 odstotkov zaposlenih v šolstvu, v Parizu je ta delež 35-odstoten, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vlada naj bi ponudila kompromis

Predstavniki vlade so se s sindikati glede reforme sešli v ponedeljek, a najbolj zagrizeni nasprotniki sprememb naj ne bi bili zadovoljni s pogovori, češ da vlada ne popušča. Kot je danes pisal francoski dnevnik Les Echos, naj bi Philippe v sredo ponudil kompromis, po katerem bi reforma začela veljati šele za generacije, rojene leta 1973 in pozneje oziroma 1975 in pozneje.