Streljanje je izbruhnilo okoli 16. ure. Strelec je zbežal z avtomobilom, ki ga je nato policija našla praznega. Ranjena so odpeljali v bolnišnico. Imama Rachida El Jaya so zadele štiri krogle, dve v trebuh, dve pa v nogo. Druga žrtev je vernik, ki sta ga dve krogli zadeli v noge.

V napadu je bil ranjen tudi imam mošeje v Brestu. (Fotografija je simbolična.) Foto: EPA

Ni jasno, ali je napad versko motiviran ali je to napad iz drugih razlogov

Primer preiskuje sodna policija. Tožilstvo v Parizu je sporočilo, da bo primer preučil protiteroristični oddelek policije, ki je povezan s sodiščem v Brestu.

Tožilec iz Bresta Jean-Philippe Recappe je po poročanju agencije Reuters povedal, da je neznani napadalec streljal na ljudi, ko so prihajali iz mošeje. Dodal je, da ni jasno, ali je napad versko motiviran ali je to napad iz kakih drugih razlogov.

Domnevni strelec naredil samomor

Vir pri policiji je povedal, da so domnevnega strelca našli mrtvega blizu letališča, približno deset kilometrov od mošeje. Imel je strelno rano v glavi, naredil naj bi samomor.

Francoski notranji minister Christophe Castaner je tvitnil, da varnostne sile iščejo storilca, policiji po državi pa je naročil, naj okrepi varnost okoli verskih objektov.