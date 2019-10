Pogrebno vozilo v spremstvu policije posmrtne ostanke prevaža na obdukcijo. Foto: Reuters

V mestu Warrington v osrednjem delu Anglije so aretirali 38-letnega moškega in 38-letno žensko, ki ju med drugim sumijo uboja, je po poročanju BBC sporočila policija v Essexu. Policija še vedno zaslišuje voznika tovornjaka Moja Robinsona, ki ostaja v pridržanju. 25-letnika, ki je osumljen umora, so aretirali že v sredo.

Identifikacija žrtev medtem še poteka. Preiskovalci bodo danes začeli prve obdukcije 39 žrtev, ki so jih v sredo našli v prikolici tovornjaka. Lokalna policija je sprva sporočila, da gre najverjetneje za 39 kitajskih državljanov - osem žensk in 31 moških.

V četrtek so se na kraj dogodka odpravili tudi uslužbenci kitajskega veleposlaništva. "Britanska policija je povedala, da preverja identiteto žrtev in da ne more potrditi, ali gre za Kitajce," so navedli na veleposlaništvu. Kitajsko zunanje ministrstvo je izrazilo upanje, da bodo britanske oblasti hitro ugotovile, kaj se je zgodilo, in "strogo kaznovale kriminalce, vpletene v primer".

Vietnamske družine skrbi za svojce

BBC je medtem govoril s tremi vietnamskimi družinami, ki pogrešajo svojce in se bojijo, da so med žrtvami. 26-letna Pham Tra My je v četrtek zvečer, dve uri preden je prikolica tovornjaka prispela na terminal Purfleet, svoji družini poslala sporočilo, "da ne more dihati". Družina je za BBC povedala, da so plačali 30.000 funtov, da bi svojko pretihotapili v Veliko Britanijo. Drugi dve družini pogrešata 26-letnega moškega in 19-letno žensko.

Prikolica tovornjaka je na Otok prispel iz Zeebruggeja v Belgiji prek pristanišča Purfleet na Temzi, predtem pa je potovala v Belgiji in Franciji, med drugim skozi mesta Dunkirk, Bruges in Lille. Trupla so odkrili v industrijskem območju v Graysu vzhodno od Londona. Kabina tovornjaka je po navedbah policije v Anglijo vstopila v nedeljo skozi Wales, kamor je prispela iz Dublina.