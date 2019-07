Bosanski Srbi so leta 1995 v Srebrenici ubili 8.000 Bošnjakov. Foto: EPA

Sodišče je razsodilo, da je imela država Nizozemska 10-odstotno odgovornost, ki je bila tudi verjetnost, s katero bi nizozemski vojaki lahko preprečili poboje.

Nizozemsko prizivno sodišče je državi sicer že leta 2017 pripisalo 30-odstotno odgovornost za poboje Bošnjakov, saj da so pripadniki mirovnih sil Združenih narodov s svojim ravnanjem bosanskim Srbom olajšali ločitev muslimanskih moških in dečkov ter so se "morali zavedati, da obstaja realno tveganje, da jim grozi nehumana obravnava," je takrat odločitev pojasnil sodnik Gepke Dulek.

A takrat prizivno sodišče državi ni v celoti naložilo neposredne odgovornosti, saj da so bili poboji moških neizogibni.

Zdaj pa je vrhovno sodišče razsodilo, da temu ni tako, saj da je država Nizozemska vendarle nosila odgovornost za poboje, in sicer 10-odstotno, kolikšna je tudi odgovornost nizozemskih vojakov, pripadnikov modrih čelad mirovnih sil, ki so v BiH-u nadzirali t. i. varno območje, s čimer je njihovo odgovornost s 30 odstotkov, ki jim jo je naložilo prizivno sodišče, znižalo na že omenjenih 10-odstotkov.

Sodišče: Žrtvam bi lahko dovolili, da ostanejo na varnem

Vrhovno sodišče je v obrazložitvi zapisalo, da bi nizozemske mirovne enote žrtvam lahko dovolile, da ostanejo "v bazi varnega zavetja" in da so jih z izročitvijo bosanskim Srbom izpostavili potencialni zlorabi ali smrti. "Nizozemska enota je delovala nezakonito z evakuacijo 350 mož," je razsodilo sodišče.

Kot poroča BBC, se ne zgodi pogosto, da bi bila država neposredno odgovorna za neuspeh mirovnih sil ZN-a, ki jih sestavljajo tako državni vojaki, policisti in upravno osebje.

Leta 2002 je po objavi poročila o vlogi Nizozemske v pobojih v Srebrenici, kjer so Bosanski Srbi ubili 8.000 Bošnjakov, odstopila celotna takratna vlada.

Sicer pa si je že Združenje Mater Srebrenic prizadevalo priznanje odgovornosti Združenih narodov za genocid, a ima organizacija imuniteto v sodnih postopkih.