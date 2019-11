Posnetek kaže ruskega nekdanjega pomočnika ruskega vojaškega atašeja v Srbiji (desno). Foto: YouTube

Bolgarski raziskovalni novinar Hristo Grozev je po poročanju Reutersa dejal, da posnetek, objavljen na platformi YouTube, prikazuje nekdanjega pomočnika vojaškega atašeja na ruskem veleposlaništvu v Beogradu med srečanjem z neznanim srbskim uslužbencem.

Posnetek je bil objavljen 17. novembra na YouTubovem profilu "Kdjuey Lskduf", bil pa naj bi plod obveščevalne operacije.

Grozev je dejal, da mu je uspelo z Microsoftovim programom za prepoznavanje obrazov identificirati Rusa, oblečenega v črno usnjeno jakno. Šlo naj bi za Georgija Klebana, ki ni več v Srbiji.

Posnetek kaže oba moška, kako se prijazno pozdravita, pijeta pivo in si izmenjata plastični vrečki. Obraz Srba – šlo naj bi za srbskega uslužbenca – je digitalno zakrit, posnetek pa kaže, da se usede v svoje vozilo, odpre ovojnico in prešteje bankovce.

Srbska obveščevalno-varnostna agencija BIA je potrdila avtentičnost posnetka, več informacij pa naj bi bilo znanih po četrtkovem zasedanju srbskega sveta za nacionalno varnost.

Srbska premierka Ana Brnabić je za dogodek dejala, da je "morebitna vohunska afera, v kateri ruski vohun novači srbske agente", poroča portal Balkan Insight. Če se bo izkazalo, da je bilo res tako, bi bila po njenih besedah to za Srbijo "resna zadeva in težava".

Iz urada srbskega notranjega ministra Nebojše Stefanovića so sporočili, da je minister v sredo odpotoval v Moskvo na pogovore o "varnostnih izzivih" in "sodelovanju v boju proti kriminalu" z vodjo ruskega varnostnega sveta Nikolajem Patruševim. Niso pa pojasnili, ali je pot povezana z objavo posnetka.

Rusija in Srbija imata tesne politične, kulturne in gospodarske vezi. Srbija od Rusije kupuje tudi oborožitev, Moskva pa Beogradu nudi politično podporo. Srbija je tudi odvisna od ruske nafte in plina, še poroča Reuters.