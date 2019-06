To je prvi korak k popolni ukinitvi stroškov gostovanja julija 2021. Foto: BoBo

V skladu z leta 2014 sklenjenim sporazumom med Srbijo, Črno goro, Severno Makedonijo in BiH-om, ki sta se mu pridružila še Kosovo in Albanija, cena za minuto telefonskega pogovora brez davka ne bo smela biti višja od 22,4 dinarja (19 centov), cena za poslano kratko sporočilo ne višja od sedmih dinarjev (šest centov), cena za en gigabajt prenosa podatkov pa ne višja od 21,4 dinarja (18 centov).

Države Zahodnega Balkana so sporazum podpisale pod pokroviteljstvom EU-ja. "Podpis regionalnega sporazuma o roamingu je dokaz, da v regiji obstaja močna politična volja za digitalno transformacijo celotnega zahodnega Balkana," je takrat dejala evropska komisarka za digitalno družbo in gospodarstvo Mariya Gabriel in napovedala je, da bodo delali na tem, da enak sporazum zahodnobalkanske države dosežejo tudi z EU-ja. Tako bi bili nižjih stroškov gostovanja deležni tudi njihovi državljani v času bivanja v EU-ju.