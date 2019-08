Salvini pred klubom, v katerem je decembra lani umrlo šest ljudi. Foto: AP

Moški, stari med 19 in 22 let, so osumljeni, da so z uporabo solzivca povzročili paniko v klubu Lanterna Azzura v vzhodni pokrajini Marche.

Policija navaja, da so bili moški člani kriminalne združbe, ki deluje v osrednji in severni Italiji, paniko v klubu pa da so izkoristili za ropanje ljudi.

Pet od šestih žrtev je bilo starih med 14 in 16 let, šesta pa je bila 39-letna ženska, ki je v klub spremljala svojo hčerko. Med stampedom je bilo poleg tega poškodovanih skoraj 200 ljudi.

Do dogodka je prišlo okoli 1. ure ponoči, tik pred koncertom raperja Sfere Ebbaste.

Na koncertu se je po navedbah policije zbralo najmanj 1.400 ljudi, kljub temu, da ima klub kapacitete za manj kot 900 ljudi.

Namestnik italijanskega premierja in notranji minister Matteo Salvini se je na Twitterju zahvalil preiskovalcem za njihovo delo. "Nobena aretacija ne bo vrnila žrtev, a je naša dolžnost, da identificiramo krivce in jih kaznujemo, kot si zaslužijo," je zapisal.