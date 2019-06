Policija je uporabila tudi vodni top. Foto: EPA

Okoli 250 protestnikov se je sprva zbralo pred ženevskim sedežem ZN-a. Nekateri so bili odeti v kamerunske zastave, vrteli so glasbo, vzdušje pa je bilo veselo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Razmere so se spremenile, ko je množica nenadoma začela teči proti 500 metrov oddaljenemu hotelu Intercontinental, v katerem je bil Biya. Vzklikali so "Biya morilec" in "Švica je sokriva" ter se poskušali prebiti čez policijski kordon, ki je imel podporo oklepnih vozil.

Policija je zoper protestnike uporabila vodni top in solzivec, po poročanju AFP-ja pa so deli mesta spominjali na vojno območje. Policija je solzivec streljala tudi na vrtove hiš premožnih prebivalcev, kamor so se nekateri protestniki skušali skriti. AFP-jev novinar je videl, kako policisti brcajo in udarjajo nekega protestnika, ko je bil ta na tleh.

Policija je morala posredovati, da je rešila podpornika predsednika Biye, ki je stopil med protestnike v majici s podobami predsednika, nato pa začel žaliti protestnike, zaradi česar ga je večja skupina napadla.

Protestniki zahtevajo demokracijo v Kamerunu, kjer je predsednik Biya na oblasti že od leta 1982. Foto: EPA

Zahteve po demokraciji

Eden izmed organizatorjev protesta Robert Wanto je dejal, da je 86-letni Biya "vodil svoje diktatorstvo skoraj pol stoletja". Wanto je kamerunski državljan, ki že tri desetletja živi v izgnanstvu. "Zahtevamo, da se Kamerunu dovoli, da vstopi v moderno demokratično obdobje." Biya je na oblasti že skoraj 40 let, od leta 1982.

Na protest naj bi prišli Kamerunci, ki živijo v različnih državah, vključno s Francijo, Italijo, Španijo, Veliko Britanijo in Dansko. Protest je bil sicer dovoljen, a je bilo dovoljenje omejeno na trg pred sedežem ZN-a.

Wanto je še dejal, da Biya po navadi biva v tem dragem hotelu v času svojih dolgih obiskov Švice, kamor hodi domnevno zaradi zdravljenja. "On misli, da je v redu, da hodi sem in zapravlja milijarde našega denarja, medtem ko je država gospodarsko bolna," je dejal Wanto.

Druga protestnica, 43-letna Axille Fofou, ki živi v Franciji, je dejala, da je prišla, da bi izrazila "ogorčenje" nad človekom, ki je "vzel kamerunsko ljudstvo za talca". Kot je dejala, "v Kamerunu nimajo ničesar, on pa tukaj zapravlja več deset tisoč evrov vsak dan". "To je nesprejemljivo," je pojasnila.

"Švica ne bi smela podpirati tega diktatorja. S tem, ko mu dopuščajo, da tukaj biva, so sokrivi v grozljivih zločinih," je še dejala Axille Fofou.

V zadnjem tednu je izbruhnilo že več spopadov med Biyevimi varnostniki in manjšimi skupinami protestnikov pred hotelom in celo v njegovi avli. Napad na švicarskega novinarja, ki naj bi ga izvedli predsednikovi varnostniki, je sprožil diplomatski incident. Švicarska vlada je v četrtek na zagovor poklicala kamerunskega veleposlanika v Bernu.