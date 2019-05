Stavke so ohromile promet v Buenos Airesu in drugih mestih. Foto: Reuters

Zaradi stavke se je ustavil ves javni prevoz, prizemljen je bil tudi letalski promet. Sodišča, banke, pristanišča in šole so bila zaprta, v bolnišnicah pa so obravnavali le nujne primere.

Stavko so organizirali sindikati, ki se ne strinjajo z varčevalnimi ukrepi, med katerimi so tudi lažje odpuščanje delavcev in zniževanje državnih subvencij. Lani se je inflacija v državi dvignila na kar 55 odstotkov, država pa je morala v zameno za 50,3 milijarde evrov vredno denarno posojilo Mednarodnega denarnega sklada (IMF) privoliti v množico ukrepov.

Zaradi varčevalnih ukrepov in inflacije so se močno dvignili življenjski stroški za običajno prebivalstvo, na primer cena prevozov, električne energije in vode. Sindikati vztrajajo, da so vladne politike povzročile zaprtje 14.000 majhnih in srednjih podjetij.

Priljubljenost Mauricia Macrija je v zadnjih mesecih močno padla, kar niso dobri obeti zanj. Oktobra bodo namreč potekale predsedniške volitve, na katerih se bo potegoval za drugi mandat.