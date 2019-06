Michelle Bachelet je tri dni obiskovala Venezuelo. Foto: EPA

Bacheletova se je v okviru obiska v Venezueli sestala tako z Madurom in predstavniki vlade kot samooklicanim začasnim predsednikom Juanom Guaidojem in opozicije. V treh dneh obiska se je srečala tudi z žrtvami kršitev človekovih pravic in s svojci političnih zapornikov.

"Pozivam oblasti, da izpustijo vse tiste, ki so zaprti ali pa jim je onemogočeno, da na miren način uživajo svoje državljanske pravice in svoboščine," je nekdanja predsednica Čila dejala na novinarski konferenci.

Po podatkih nevladne organizacije Foro Penal je v Venezueli zaprtih najmanj 700 političnih zapornikov. Večina jih je obtoženih zarotništva pri poskusu državnega udara. Bacheletova je govorila tudi s svojci tistih, ki so bili ubiti med protesti proti Maduru leta 2017.

Delegati ZN-a ostajajo v Venezueli

V Venezueli bo ostalo več delegatov ZN-a, ki bodo bedeli nad kršitvami človekovih pravic. "Upam, da bosta naše sodelovanje in pomoč pomagala preprečiti mučenje in omogočila dostop do pravnega varstva v Venezueli," je dejala Bacheletova.

Guaido je medijem dejal, da bosta dva člana Bacheletove ekipe ostala v Venezueli, kjer bosta preiskovala okoliščine kroničnega pomanjkanja hrane in zdravil, pa tudi kršitev človekovih pravic.

Maduro je po obisku Bacheletove dejal, da je treba njene besede vzeti resno. "Rekel sem ji, da lahko računa name, predsednika, da bom resno upošteval njene nasvete, predloge in priporočila," je dejal in napovedal, da bodo kršitelji človekovih pravic odgovarjali za svoja dejanja.

Komisarko povabil Maduro

Prav Maduro je povabil komisarko v državo. Foto: EPA

Prav Maduro je Becheletovo sicer povabil v Venezuelo. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je bil namen obiska predvsem v tem, da se visoki komisarki predstavijo negativne posledice mednarodnih sankcij, ki hromijo državo.

Visoka komisarka je v preteklosti že večkrat kritizirala Madurovo vlado in njegovo odzivanje na gospodarsko in politično krizo, zaradi katere je državo zapustilo že okoli štiri milijone prebivalcev.

Bacheletova je na zasedanju Varnostnega sveta ZN-a v marcu tudi kritizirala uporabo čezmerne sile, poboje in mučenje na protivladnih protestih. V ponedeljek začne Varnostni svet tritedensko obravnavo dogajanja v Venezueli.