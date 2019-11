Milijarder Bloomberg je obogatel s podjetjem Bloomberg LP, več milijonov dolarjev pa je namenil v izobraževalne, medicinske in druge namene. Župan New Yorka je bil med letoma 2002 in 2013. Foto: Reuters

Da 77-letni Bloomberg razmišlja o kandidaturi, je v četrtek tvitnil njegov tiskovni predstavnik Howard Wolfson. "Mike je vse bolj zaskrbljen, ker trenutno nabor kandidatov ni dober," je ocenil milijarderjev predstavnik.

Po napovedih bi lahko Bloomberg kandidaturo vložil še ta teden.

Bloomberg je sicer še marca letos zagotavljal, da ne bo kandidiral, napovedal pa je, da bo finančno podprl demokrate.

Kot poroča nemški portal Deutsche Welle, bi vključitev Bloomberga v demokratsko tekmo za nominacijo predstavljala veliko grožnjo nekdanjemu podpredsedniku Joeju Bidnu, ki se sooča z vse močnejšima tekmecema Elizabeth Warren in Berniejem Sandersom.

Bloombeerg je bil bankir na Wall Streetu, kasneje pa je ustanovil finančnega, tehnološkega in medijskega velikana Bloomberg LP, s katerim je močno obogatel.

Sprva je bil demokrat, nato pa je postal republikanec in leta 2001 uspešno kandidiral za položaj župana New Yorka, na katerem je bil od leta 2002 do 2013.

Lani se je spet vrnil med demokrate. Med drugim kot pomembni temi izpostavlja podnebne spremembe in nadzor nad orožjem.