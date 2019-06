Foto: Reuters

Cerkev je sporočila, da bodo o predlogu razpravljali na sinodi v Vatikanu oktobra letos, če bodo pobudo sprejeli, pa bi to pomenilo veliko revolucijo.

"Čeprav vztrajamo, da je celibat za Cerkev dar, pa pozivamo, da se za najodročnejša območja regije preuči možnost duhovniške posvetitve starejših mož, po možnosti staroselcev, spoštovanih in sprejetih v skupnosti, celo tistih, ki že imajo stabilne in trdne družine, da bi tako zagotovili zakramente, ki bi podpirali in vzdrževali krščansko življenje," navaja dokument.

Cerkev se v Amazoniji spopada s hudim pomanjkanjem duhovnikov. Foto: Reuters

Dokument pod Amazonijo prišteva dele Bolivije, Brazilije, Kolumbije, Ekvadorja, Francosko Gvajano, Gvajano, Peru, Venezuelo in Surinam, skupno 2,8 milijona prebivalcev in 400 staroselskih plemen, ki govorijo okoli 240 jezikov.

Regija se spopada s hudim pomanjkanjem duhovnikov, papež Frančišek pa je pozval k izrednemu sestanku amazonskih škofov, da bi se spopadli s problematiko, poroča CNN.

Vatikan se sicer že nekaj časa poigrava s predlogom, da bi v nekaterih izjemah dopustili duhovniško posvetitev poročenih mož, imenovanih "viri probati". Papež Frančišek je leta 2017 v intervjuju za Die Zeit dejal, da je odprt za preučitev te možnosti.

"Moramo razmisliti, ali bi bili 'viri probati' lahko možnost. Če da, bi morali določiti, katere naloge bi lahko prevzeli, denimo v odročnih skupnostih," je dejal.

Še vedno odločno proti duhovnicam

Čeprav Rimskokatoliška cerkev trenutno v duhovnike posveča zgolj neporočene moške, pa nekateri spreobrnjenci, denimo iz Anglikanske cerkve, lahko postanejo katoliški duhovniki, čeprav so že poročeni. Predlog sicer ne bi spremenil obstoječe prakse obveznega celibata za katoliške duhovnike.

Na sestanku bodo razpravljali tudi o vlogi žensk na uradnih cerkvenih položajih v Amazoniji, saj si želijo vključiti v cerkveno sfero tudi njih. Ni sicer jasno, kateri naj bi ti položaji bili. Kar zadeva posvetitve žensk v duhovnice, papež Frančišek tu ne odstopa od svojih (konservativnejših) predhodnikov in to kategorično zavrača.

Na sinodi bodo nekaj prostora namenili tudi razpravi o staroselcih in amazonski okoljski problematiki, kot je izsekavanje gozdov.