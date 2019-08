Samo v prvih 15 dneh julija letos je bilo izsekanih tisoč kvadratnih metrov pragozda, kar je za 68 odstotkov več kot julija 2018. Foto: Reuters

Prebivalce zveznih držav Amazonas in Rondonije v Braziliji je v ponedeljek presenetil gost, črn dim, zaradi katerega dobro uro niso videli dobesedno nič. Dim so prinesli vetrovi, ki so razpihovali požare v brazilskem pragozdu. Ti so, po podatkih Nacionalnega inštituta za raziskovanje okolja (Inpe), vse pogostejši, poroča BBC.

Samo letos jih je bilo v primerjavi z enakim obdobjem lani 83 odstotkov več. Samo med januarjem in avgustom letos so zaznali 72.000 gozdnih požarov, kar je največ po letu 2013. Podatki Inpeja so srhljivi tudi glede izsekavanja 'pljuč Zemlje', kot se imenuje amazonski pragozd, ki je v velikosti Evrope največji pragozd na svetu in zagotavlja kar 40 odstotkov zemeljskega kisika.

Poleg tega pa je bilo samo v prvih 15 dneh julija letos izsekanih tisoč kvadratnih metrov pragozda, kar je za 68 odstotkov več kot julija 2018. Podatki o krčenju pragozda so bili dovolj neverjetni, da je brazilski predsednik Jair Bolsonaro odpustil direktorja Inpeja, češ da so"lažni", saj je zdaj čas "queimade", ko kmetje z ognjem čistijo zemljo.

Bolsonaro in njegovi ministri so že večkrat kritizirali kazni kmetom za izsekavanje gozda in zaplembe lesa ter obsodbe za zločine nad okoljem. Foto: Reuters

"Včasih so me klicali Kapitan Motorna žaga. Zdaj sem Neron, ki neti plamene v amazonskem gozdu," je citiral Bolsonarovo izjavo Reuters.

Politika rasti in ne ohranitve

A brazilski znanstveniki menijo, da je amazonski pragozd utrpel veliko škodo od začetka predsedovanja Bolsonara januarja letos, saj je svojo politiko usmeril zgolj v gospodarski razvoj in ne tudi v zaščito okolja. Nekateri znanstveniki, tudi z Brazilske akademije znanosti, so stopili Inpeju in točnosti objave podatkov v bran.

Kmete vlada spodbuja k živinoreji, ki seveda potrebuje pašnike. Ker je izsekavanje prepovedano, kmetje gozd zažigajo. Praksa je še posebej uveljavljena v času suše, ko so požari naravni pojav.

A Inpe opozarja, da število požarov ne sovpada s tistim, ki se v času sušnega obdobja. "Glede podnebja ali padavin ni letos nič nenavadnega na območju Amazonije, morda je malo nad povprečjem," je dejal raziskovalec Alberto Setzer in dodal, da sušna obdobja ustvarijo idealne pogoje za uporabo in širjenje požarov, da pa je "netenje požarov delo človeka, pa naj bo namerno ali po nesreči."

Tudi predsednik programa Amazon Svetovnega sklada za naravo (WWF) Ricardo Mello meni, da so požari "posledica deforestacije".