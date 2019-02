Michael Cohen je izrazil obžalovanje, da je za Donalda Trumpa, kot je dejal, opravljal umazana dela. Foto: Reuters

Ameriški mediji so že pred začetkom objavili izjavo, ki jo je Cohen prebral pred kongresom. "Sram me je, da sem pomagal prikrivati nezakonito ravnanje gospoda Trumpa in nisem poslušal vesti. Odboru sem izročil več dokumentov, med drugim kopijo čeka gospoda Trumpa. Dal mi ga je po izvolitvi kot povračilo za denar, ki sem ga dal pornografski igralki za molk med kampanjo," je prebral Cohen.

Trumpa je njegov nekdanji odvetnik v uvodni izjavi označil za rasista, prevaranta in lažnivca. Med drugim je povedal, da mu je Trump med predsedniško kampanjo leta 2016 naročil, naj laže o njegovem nepremičninskem projektu v Rusiji. "Trump je lagal, ker ni pričakoval, da bo zmagal na volitvah," je dejal Cohen in dodal, da je bila predsedniška kampanja za Trumpa projekt utrjevanja njegove blagovne znamke za dodatno bogatenje.



Cohenovo zaslišanje pred kongresom je politična poteza demokratov, proti kateri Trump nima zelo učinkovitega orožja. Foto: Reuters

"Kampanja na temelju sovraštva in nestrpnosti"

"Ko sem leta 2007 sprejel službo pri Trumpu, si nisem mogel niti zamisliti, da bo nekega dne kandidiral za predsednika, sprožil kampanjo na temelju sovraštva in nestrpnosti in celo zmagal. Obžalujem dan, ko sem mu rekel, da in vso pomoč ter podporo, ki sem mu jo nudil," je med drugim dejal Cohen in dodal: "Trump ni kandidiral, da naredi Ameriko spet veliko, ampak da naredi spet veliko svojo poslovno znamko. Pogosto je dejal, da bo ta kampanja največja reklama v politični zgodovini."



Glede sodelovanja Trumpove kampanje z Rusijo, ki je pomagala s krajo podatkov z demokratskih računalnikov in objavami na Wikileaksu, pa je Cohen dejal, da je bil Trumpov sodelavec Roger Stone v stiku z Rusi in Wikileaksom za koordinacijo objav. Povedal je, da je bil navzoč v Trumpovi pisarni, ko je Stone sporočil, da bo v nekaj dneh prišlo do razkritja elektronskih sporočil, ki bi osramotili kampanjo demokratske kandidatke Hillary Clinton. Kot je zatrdil, je Trump v odzivu med drugim tedaj dejal, da bi bilo to izvrstno, piše BBC. Kljub pričanju o pomoči WikiLeaksa Trumpovi kampanji Cohen danes sicer ni prišel na dan z dokazi o ruski pomoči Trumpu.



Opravičilo Melanii Trump

Cohen je med drugim zdaj javno obžaloval, ker je o Trumpovih ženskih aferah lagal tudi Melanii Trump. "Prva dama je prijazna oseba in si tega ni zaslužila," je dejal, ko je opisoval, kako je plačal pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem razmerju s Trumpom. Cohen je odboru za vladni nadzor predstavniškega doma kongresa predložil tudi materialne dokaze, med drugim ček, s katerim mu je Trump povrnil denar za plačilo Danielsovi.

Cohen stopil pred ameriški kongres

Trump: Laže, da bi si skrajšal zaporno kazen

Bela hiša navedbe zanika češ, da si Cohen, ki mu grozi dolgoletna kazen, z lažnim pričanjem rešuje kožo. "Michael Cohen je bil eden mnogih mojih odvetnikov, ki so me (žal) zastopali. Imel je tudi druge stranke. Državno vrhovno sodišče ga je razrešilo zaradi laži in goljufij. Naredil je slabe stvari, ki niso povezane s Trumpom. Laže, da bi si skrajšal zaporno kazen," je Trump tvitnil iz Hanoja, kjer je na vrhu s severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom.

Zvezno sodišče v New Yorku je Cohena decembra obsodilo na tri leta zapora, ker je kršil zakon o financiranju volilne kampanje, utajil davke in lagal v ameriškem kongresu.