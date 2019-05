Zagovorniki splava upajo, da bo omenjeno sodišče kmalu razveljavilo lastno odločitev v primeru Roe proti Wade iz leta 1973. Foto: Reuters

Po večtedenskih protestih je republikanska večina zakon potrdila, v Ameriški zvezi državljanskih svoboščin (ACLU) so prepričani, da bo njihova tožba na zveznem sodišču uspešna. V podobnih primerih v drugih zveznih državah so zvezna sodišča takšne prepovedi zavrnili.

Po starem zakonu Georgie so imele ženske pravico do splava do 20. tedna nosečnosti. Če ga sodišča do takrat ne bodo blokirala, bo nov zakon začel veljati 1. januarja 2020. Nov zakon prepoveduje splav takoj, ko je moč zaznati utrip srca, vendar dovoljuje izjeme v primeru posilstev ali incestov, vendar le, če ženska zločin pred splavom prijavi policiji. Splav je dovoljen tudi v primerih, ko gre za odločitev med življenjem nosečnice in zarodka, ter če zdravniki ugotovijo, da zarodek ne bo mogel preživeti izven maternice zaradi resnih zdravstvenih okvar.

Kaj prinaša sprememba v sodniških vrstah?

Američanke so pravico do splava dobile leta 1973. Po Trumpovem imenovanju dveh sodnikov vrhovnega sodišča ima večino v njem zdaj konservativna struja. Zagovorniki splava upajo, da bo omenjeno sodišče kmalu razveljavilo lastno odločitev v primeru Roe proti Wade iz leta 1973.