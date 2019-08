Kazen za Jonhson & Johnson je nižja od pričakovanj vlagateljev, a podjetje se bo nanjo pritožilo. Foto: Reuters

Gre za prvo od več tisoč tožb proti proizvajalcem in distributerjem opioidov, o katerem je odločalo sodišče, poroča BBC.

Letos se je Oklahoma pogodila s podjetjema Purdue Pharma, ki izdeluje protibolečinsko zdravilo OxyContin, in sicer za 270 milijonov dolarjev, ter Teva Pharmaceutical za 85 milijonov, tako da je Johnson & Johnson ostal edini toženec.

Sodnik Thad Balkman je razsodil, da je to podjetje krivo zavajajoče promocije protibolečinskega zdravila, ki ustvarja močno odvisnost. "Ta dejanja so škodovala zdravju in varnosti tisočih Oklahomcev. Opioidna kriza je takojšnja nevarnost za prebivalce Oklahome," je dejal.

Po sodnikovih besedah bi plačilo porabili za zdravljenje in oskrbo odvisnikov.

Johnson & Johnson je že sporočil, da se bo na sodbo pritožil.

Sojenje brez porote je potekalo sedem tednov. Odvetniki države so trdili, da je podjetje več let izvajalo marketinško kampanjo, ki je minimizirala tveganje protibolečinskih zdravil, ki ustvarjajo odvisnost, in promoviralo koristi.

Odvetniki so že trdili, da so zdravniki prepogosto izdajali recepte za ta zdravila, zaradi česar je v Oklahomi močno naraslo število smrtnih primerov zaradi prevelikih odmerkov.

Johnson & Johnson je kategorično zavračal krivdo. Podjetje je vztrajalo, da je njihovo oglaševanje temeljilo na znanstvenih podatkih in da njegova protibolečinska zdravila Duragesic in Nucynta predstavljata le majhen delež opioidov, za katere v Oklahomi izdajo recepte.

Vrednost delnic narasla

Kljub večstomilijonski kazni, ali pa ravno zaradi nje, je vrednost delnic podjetja po sodbi narasla. Vlagatelji so namreč pričakovali precej višjo kazen.

Sodbo so nestrpno čakali tožniki v okoli 2.000 tožb, povezanih z opioidi, ki naj bi šle pred sodišče v Ohiu oktobra, če strani ne bodo dosegle dogovora.

Opioidi so povezani s skoraj 400.000 prevelikimi odmerki med letoma 1997 in 2017, kažejo podatki ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni. Odvetniki Oklahome so dejali, da je po letu 2000 v tej državi zaradi prevelikega odmerka opioida umrlo okoli 6.000 ljudi.