Žarišče potresa je bilo v bližini mesta Ridgecrest. Foto: Reuters

Žarišče potresa je bilo 8,7 kilometra pod zemljo. Poročil o morebitnih žrtvah ali večji gmotni škodi ni, so pa tresenje tal med drugim občutili tudi v Los Angelesu. Več tisoč ljudi je ostalo brez oskrbe z elektriko in vodo.

Kalifornija je najbolj naseljena zvezna država v ZDA, vendar pa je bilo žarišče tokratnega potresa v redko poseljeni puščavi Mojave. V Ridgecrestu z 28.000 prebivalci sta zagoreli dve hiši, pokale so ceste, s polic trgovin je letelo blago, poročila so tudi o uhajanju plina. Iz lokalne bolnišnice so evakuirali 15 bolnikov, saj naj bi se popotresni sunki nadaljevali.

Razglasitev izrednih razmer

Guverner Kalifornije Gavin Newsom je za okrožje Kern, kjer je Ridgecrest, razglasil izredne razmere, da lahko črpajo pomoč iz državnih virov. Oglasil se je tudi predsednik ZDA Donald Trump, ki je dejal, da je, kot kaže, vse pod nadzorom.

V Los Angelesu so se po navedbah očividcev tla tresla 30 sekund. Iz okrožja San Bernardino poročajo o manjših poškodbah zgradb, okvarah vodovodov, manjših plazovih in nekaj porušenih stebrih električnih daljnovodov.

V Ridgecrestu, ki je najbližje žarišču potresa, so gasilci sprožili operacije iskanja in reševanja ter gašenja požarov. Foto: Reuters

Največjemu potresu v Kaliforniji po letu 1994, ki je z močjo 6,6 povzročil za več milijard dolarjev škode in v katerem je umrlo najmanj 30 ljudi, so sledili še popotresni sunki, vendar pa je bilo žarišče dovolj daleč od geološke prelomnice Svetega Andreja, zaradi katere je Kalifornija bolj izpostavljena potresom kot druge zvezne države ZDA.