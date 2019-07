Prejšnji teden so v tej kanadski provinci našli mrtva 24-letno Chynno Deese in leto dni mlajšega Lucasa Fowlerja, poroča BBC. Fowlerjev oče Stephen, ki je policist v Avstraliji, je v Kanado prispel še z dvema sodelavcema. Umor sina in njegovega dekleta je opisal za "ljubezensko zgodbo, ki se je končala tragično".

Spoznala sta se na Hrvaškem

"Res je, da sem izkušen policist, a danes tukaj stojim kot oče žrtve umora," je dejal na novinarski konferenci kanadske policije, ki preiskuje zločin. Za sodelavca, ki sta prišla z njim, je dejal, da sta pripotovala le kot spremljevalca in se ne bosta neposredno vključila v preiskavo: "Vem, kako takšne preiskave potekajo. Ob tem vam lahko povem, da popolnoma zaupam vsem policiston, ki delajo pri tem primeru."

Družini žrtev pravita, da sta se Lucas in Chynaa odpravila na potovanje po Kanadi. Spoznala sta se pred dvema letoma v hostlu na Hrvaškem, od tedaj pa sta skupaj potovala po svetu. Njun kombi so našli v bližini parka Liard Hot Springs, ob avtocesti, ki pelje proti Aljaski. Trupli sta bili v bližini vozila.

Povezava z izginotjem najstnikov?

Priče so povedale medijem, da so par videle ob cesti. Pokvaril se jima je kombi, a je bilo videti, da imata vse pod nadzorom in da ne potrebujeta pomoči, so dodale. Policija je glede na njihova pričevanja naredila skico moškega, ki so ga videli, da se je ob cesti pogovarjal z Lucasom. Moški naj bi vozil starejše terensko vozilo.

Policija ne izključuje, da je umor Američana in Avstralke povezan z izginotjem dveh najstnikov prejšnji petek. Pogrešana sta 19-letni Kam McLeod in 18-letni Bryer Schmegelsky. Njun avtodom so našli požgan ob cesti v bližini Dease Laka, približno 500 km od mesta, kjer sta bili trupli Deesove in Fowlerja. Nedaleč od avtodoma je bilo požgano truplo, vendar ne katerega izmed pogrešanih mladeničev.