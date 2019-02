Spremembe ustave je podprlo več kot 86 odstotkov volivcev. Foto: Reuters

Spremembe ustave je podprlo več kot 86 odstotkov volivcev, proti jih je bilo devet odstotkov. "Ustavo je ratificirala večina državljanov," je sporočila predsednica volilne komisije Alina Balseiro. Povedala je še, da je bila volilna udeležba 84-odstotna.

"Kubanci so rekli da Kubi in da revoluciji," je tvitnil zunanji minister Bruno Rodriguez. Dodal je, da gre za odgovor skeptikom, ki so iz Washingtona govorili o koncu socializma. "Kuba gre naprej, vedno svobodna, revolucionarna in socialistična," je še zapisal minister.

Nova ustava bo nadomestila tisto iz leta 1976, ki so jo zatem dvakrat spremenili, leta 1992 in 2002. Nova ustava ne omenja več komunistične družbe, čeprav potrjuje socialistično naravo političnega sistema ter vodilno vlogo komunistične partije.

Ponovna vzpostavitev premierja

Predvideva tudi vnovično vzpostavitev položaja premierja, omogočitev dveh zaporednih petletnih mandatov za predsednika, prepoved diskriminacije na podlagi spola ter potrditev načela nedolžnosti do dokaza krivde.

Referendum je pripravila komisija, ki jo je imenoval nekdanji predsednik Raul Castro, ki je še vedno prvi sekretar komunistične partije. Njene predloge je potrdila narodna skupščina. Nasprotniki režima trdijo, da spremembe ne gredo dovolj daleč, ker se ohranja vodilna vloga komunistične partije in centralno gospodarsko planiranje.

Zahodni kritiki, predvsem tisti iz ZDA, kjer politiko Washingtona do Havane oblikujejo kubanski begunci pred komunizmom, opozarjajo, da gre za lažni referendum.