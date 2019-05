Maduro je v družbi vojaških poveljnikov zanikal, da je izgubil nadzor nad vojsko, kot je trdil Guaido. Foto: Reuters

V televizijskem nagovoru je Maduro sporočil, da Guaidoju ni uspelo spreobrniti vojske proti državi, poroča BBC. Predsednik je v družbi vojaških poveljnikov protestnike obtožil resnih zločinov, ki ne bodo ostali nekaznovani. Svoje privržence je pozval, naj gredo na ulice.

Venezuelski predsednik je torkovo dogajanje označil za poskus vsiljevanja nezakonite vlade s podporo ZDA in Kolumbije propadel. Po njegovih besedah je šlo za velik šov. Njihov načrt je propadel, ker si Venezuela želi miru, je dejal in pohvalil odziv varnostnih sil.

Samooklicani začasni predsednik Guido, ki ga je priznalo več kot 50 držav po svetu, še vedno trdi, da je Maduro izgubil nadzor nad oboroženimi silami. Tudi on je svoje privržence pozval, naj tudi v sredo gredo na ulice in zahtevajo Madurov odstop.

Prizor s protestov, ko je vojaško oklepno vozilo zapeljalo v ljudi in jih več povozilo. Foto: Reuters

Začelo se je v torek, ko je Guaido pred letalskim oporiščem v prestolnici, obkrožen z nekaj deset vojaki in oklepnimi vozili, pozval vojsko, naj se upre Maduru. Dogajanje je označil za "zadnjo fazo" odstavitve Madura.

Ob Guaidoju je bil njegov mentor Leopoldo Lopez, ki so ga zaradi vodenja protestov zaprli že leta 2014. Potomca osvoboditelja Južne Amerike Simona Bolivarja naj bi iz hišnega zapora izpustile varnostne sile na ukaz Guaidoja.

Smrt protestnika v La Victorii

Lopez je pozval ljudi in vojsko, da je čas za spremembo na oblasti, vendar je bilo tega hitro konec, ko je vojska iz letalskega oporišča proti protestnikom ukrepala s solzivcem. Prišlo je do spopadov, protestniki so na oporišče metali molotovke, oklepna vozila pa so zapeljala v množico ljudi in jih več ranila. V bolnišnicah naj bi zdravili okoli 50 ljudi. V mestu La Victoria je bil eden od protestnikov ubit.

Lopez se je zatekel v rezidenco veleposlanika Čila, kasneje pa na špansko veleposlaništvo. Vojaki, ki so bili z Guaidojem, so se zatekli v brazilsko diplomatsko predstavništvo. Proti večeru je bilo že mirno, potem ko so policijske sile, zveste Maduru, počistile ulice in odstranile barikade protestnikov.

Maduro zamenjal vodjo obveščevalcev

Venezuelci v Kostariki so pred veleposlaništvom protestirali proti Maduru. Foto: Reuters

Predsednik je medtem zamenjal šefa obveščevalne agencije oziroma tajne policije Sebin in na položaj ponovno imenoval Gustava Gonzaleza Lopeza. Lani ga je zamenjal z Manuelom Christopherjem Figuero, vendar je Maduro opravil novo rošado po pismu Figuere, ki je zaokrožilo po internetu, v katerem je šef tajne policije sporočil, da je bil vedno zvest Maduru, vendar da je zdaj zaradi korupcije napočil čas za obnovo države.

Ameriški mediji so po poskusu upora poročali, da je bil Maduro že pripravljen na beg na Kubo. Državni Sekretar Mike Pompeo je za televizijsko mrežo CNN dejal, da je bil Maduro že skoraj na poti, vendar naj bi nato na poziv Rusije ostal v državi.

Mednarodna skupnost znova razdeljena

Mednarodna skupnost se je zaskrbljeno odzvala na dogajanje v Venezueli. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je obe strani pozval, naj se izogibata nasilju. ZDA so ponovile svojo podporo Guaidoju, predsednik Donald Trump je sporočil, da podrobno spremlja dogajanje, zagrozil pa je tudi s sankcijami in embargom za Kubo, "če ne bo nehala vojaško podpirati Madura". EU se ni izrekel glede podpore, je pa pozval proti nasilju. Bolivija, Kuba in Rusija, ki podpirajo Madura, so obsodilo poskus Guaidojevega državnega udara.