Demokratskih kandidatov in kandidatk je toliko, da morajo soočenja izvesti v dveh delih. Dveurno soočenje v Miamiju naj bi v sredo gledalo več milijonov ljudi. Foto: Reuters

Kot poroča BBC, je bila v središču pozornosti predvsem ena bolj levih kandidatk, senatorka iz Massachusettsa Elizabeth Warren, druga kandidata, ki imata večjo podporo, Joe Biden in Bernie Sanders pa bosta sodelovala v četrtkovi razpravi.

Elizabeth Warren je bila ena od dveh kandidatov na soočenju, ki sta podprla zamenjavo zasebnega zdravstvenega zavarovanja z državno vodenim sistemom. Po njenih besedah številni politiki pravijo, da "to preprosto ni mogoče", a to naj bi samo pomenilo, da se "za to ne želijo boriti". "A zdravstvena oskrba je temeljna človekova pravica in jaz se bom borila za temeljne človekove pravice," je dejala.

Podprl jo je le newyorški župan Bill de Blasio, medtem ko je nekdanji kongresnik John Delaney posvaril pred odpravo sistema, ki da je dober za številne Američane.

Senatorka iz Minnesote Amy Klobuchar na primer podpira kombinacijo javnega in zasebnega zdravstva, tako kot večina drugih kandidatov. Elizabeth Warren pa je, podobno kot Sanders leta 2016, vztrajala, da lahko le progresivne, torej leve politike, premagajo Trumpa.

Drugi nekdanji kongresnik Beto O'Rourke je prvi razkazal svoje poznavanje španskega jezika, saj bodo leta 2020 volivci in volivke hispanskega rodu že številčnejši od temnopoltih Američanov (32 milijonov proti 30 milijonom). Kot je dejal O'Rourke, se mora v stabilnih demokracijah "prisluhniti vsem glasovom".

Kljub objemom so vidne precejšnje razlike v stališčih znotraj Demokratske stranke. Foto: Reuters

Julián Castro, za zdaj edini hispanski kandidat, ki pa špansko, kot poroča BBC, sicer ne govori tekoče, je O'Rourka pozval, naj podpre njegov načrt za dekriminalizacijo prečkanja meja prebežnikov.

Manj znana kandidata, kongresnik iz Ohia Tim Ryan in kongresnica s Havajev Tulsi Gabbard, ki nasprotuje ameriškim vojnam in politiki menjave oblasti v drugih državah, sta izpostavila vprašanje zunanje politike in vojaških posredovanj. Medtem ko je Ryan vztrajal, da morajo ZDA ostati "povsem vpletene" na Bližnjem vzhodu, je Tulsi Gabbard odvrnila: "Boste to rekli staršem tistih dveh vojakov, ki sta bila ravnokar ubita v Afganistanu?".

Elizabeth Warren opozorila na "vse tanjši sloj na vrhu"

Elizabeth Warren je poudarila tudi, da ima od ameriškega gospodarstva koristi predvsem "vse tanjši sloj na vrhu". Kritizirala je farmacevtske, naftne in zaporniške korporacije ter dejala, da potrebujejo "strukturne spremembe v naši vladi, našem gospodarstvu in naši državi".

Ob vprašanju, ali bi spet podprli jedrski sporazum z Iranom, kakršnega je leta 2015 podpisala administracija predsednika Baracka Obame, le Cory Booker ni dvignil roke.

Na vprašanje, kaj predstavlja največjo geopolitično grožnjo ZDA, je ob glasnem odobravanju občinstva guverner zvezne države Washington Jay Inslee odvrnil, da je to Donald Trump.

Bill de Blasio pa je izpostavil vprašanje dostopnosti orožja in s tem povezanega nasilja. "Kar loči mene od vseh mojih kolegov, ki sodelujejo v tej tekmi, je to, da zadnjih 21 let vzgajam temnopoltega sina v Ameriki". ZDA se namreč spoprijemajo z razširjenim pojavom policijskega nasilja in neupravičenega streljanja na temnopolte Američane.

Med kandidati, ki se bodo soočili v četrtek, so poleg Bidna in Sandersa še Pete Buttigieg, Kamala Harris in Kirsten Gillibrand.

Predsednik Donald Trump, ki je soočenje spremljal v letalu na poti na Japonsko, kjer bo potekal vrh skupine G20, je na Twitterju razpravo komentiral z zapisom (z velikimi črkami): "DOLGOČASNO!"