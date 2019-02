Cepivo proti ošpicam je izjemno učinkovito, a ga vse več staršev, nasprotnikov cepljenja, zavrača. Foto: AP

Okužen deček in njegova starša, stara 30 in 35 let, so v državo iz Pariza pripotovali 18. februarja, so sporočili s kostariškega ministrstva za zdravje. Oblasti zdaj iščejo 311 preostalih potnikov na letalu družbe Air France, ki so z družino prileteli iz Pariza v San Jose.

Oblasti so celotni družini odredile strogo karanteno v tamkajšnji bolnišnici, zdaj pa iščejo ljudi, s katerimi bi lahko bil v stiku od svojega prihoda v državo.

Kostarika, kjer so nazadnje poročali o primeru ošpic leta 2014, je tudi obvestila Francijo, da razišče, ali bi lahko bil okužen še kdo drug, s katerim je prišel deček v stik.

Izredno nalezljiva virusna bolezen, ki se prenaša po zraku, je lahko v skrajnih primerih tudi smrtonosna. Simptomi vključujejo izpuščaje in visoko vročino.

Skokovit porast primerov ošpic

Po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je cepivo proti ošpicam med letoma 2000 in 2017 preprečilo okoli 21,1 milijona smrti po vsem svetu.

Kljub učinkovitosti cepiva pa nekateri ljudje dvomijo o potrebi po njem in trdijo, da lahko škodi otrokom. Prav zaradi takih skeptikov je v Evropi v zadnjem času opazen porast primerov ošpic.

Podatki WHO-ja kažejo, da je bilo število primerov, zaznanih v prvi polovici lanskega leta, višje kot v prejšnjih petih letih skupaj.