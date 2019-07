V Amazoniji je naraslo število nezakonitih kopalcev zlata. Foto: Reuters

Razmere v zvezni državi Amapa so zelo napete, potem ko je brazilski predsednik Jair Bolsonaro obljubil, da bo nekatera zaščitena območja odprl za rudarjenje. Prepričan je namreč, da so območja, na katerih živijo staroselci, "prevelika glede na številčnost ljudi". Pred časom je tudi dejal, da bo poskrbel za boljšo integracijo staroselcev v družbo in se vprašal o smiselnosti ohranjanja njihovih rezervatov. Kritiki mu očitajo, da s svojimi besedami le spodbuja nezakonito kopanje rude in vdore v rezervate, piše BBC.

Na kraj incidenta v Amazonijo je že prišla policija, ki bo skušala umiriti strasti v staroselski skupnosti Wajãpi, ki je bila tarča napada. "Rudarji so oboroženi s puškami in drugim orožjem. V veliki nevarnosti smo. Obstaja tveganje za širši spopad, saj bodo člani skupnosti Wajãpi kmalu odgovorili na napad," je eden izmed vodij omenjene skupnosti, ki jo sestavlja 1.200 članov.

To je bil prvi nasilni vdor v kakšno staroselsko skupnost v Amapi, potem ko so oblasti pred 30 leti jasno označile meje njihovih rezervatov. Nezakonito iskanje zlata se je v Amazoniji v zadnjem času močno razpaslo, rudarji pa s s svojo dejavnostjo tudi krčijo gozdove in zastrupljajo reke z živim srebrom.

Bolsonaro, ki je v predsedniški palači od januarja, je nedavno tudi kritiziral delo agencije za varovanje okolja ter obtožil nacionalno vesoljsko agencijo, da laže o obsegu krčenja gozdov v Amazoniji.